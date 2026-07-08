فيتامين غير متوقع يحمى العظام ويمنع التصلب المتعدد

يعد فيتامين د من أهم الفيتامينات والمعادن التى تساعد في حماية الجسم من أمراض عديدة في مقدمتها مشاكل العظام والكساح.

ووفقا لموقع rxlist يحتاج جسمك إلى فيتامين د للمساعدة في امتصاص الكالسيوم والفوسفور من نظامك الغذائي، وهما عنصران أساسيان لبناء عظام قوية.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى فقدان كثافة العظام، وانخفاضها، وزيادة احتمالية الإصابة بالكسور كما يمكن أن يسبب نقص فيتامين د الكساح لدى الأطفال، وحالة تُسمى لين العظام لدى البالغين وتشمل الأعراض الضعف وآلام العظام.

ويسبب نقص فيتامين د هشاشة العظام والأسنان وسرعة تهالكها عند التسوس خاصة بين النساء وكبار السن لذا يجب الاهتمام بإجراء فحص تحليل فيتامين د بشكل دورى.