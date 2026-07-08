بسبب معاكسة سيدة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاجات المشتعلة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وإلقاء زجاجات بها مادة معجلة للإشتعال الإسكندرية .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (3 أشخاص ، سيدة "مصابين بجروح وسحجات متفرقة)، وطرف ثان : (3 عاطلين "لـ2 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لقيام أحد أفراد الطرف الثانى بمعاكسة السيدة من الطرف الأول حال سيرها بدائرة القسم قاموا على إثر ذلك بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية وإلقاء زجاجات بها مادة معجلة للإشتعال على الأرض .





أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة وتم بإرشادهم ضبط (3 أسلحة بيضاء – عصا خشبية – زجاجة بداخلها مادة البنزين ، المستخدمين فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









