لم يتمكن من إحضار ضامن.. الداخلية تكشف حقيقة سوء معاملة مواطن داخل سجل مدنى الزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله القائم على النشر تعرضه لسوء معاملة من أحد موظفى السجل المدنى أثناء محاولته إستخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى خاصته بالقاهرة.







بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) ، وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 5/ الجارى توجه لمقر السجل المدنى الكائن بدائرة قسم شرطة الزيتون لإستخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى خاصته فطلب منه أحد الموظفين إحضار ضامن لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمه لإثبات الشخصية وفقاً للمتبع ودون التعنت فى الحالات المماثلة ، إلا أنه لم يتمكن من إحضار الضامن المطلوب فقام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه أملاً منه فى سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة ، وتم التواصل معه وإفهامه باللازم.





بتاريخ 7/ الجارى حضر المذكور وتم إستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتسليمها له بذات التاريخ عقب إستيفائه كافة المستندات المطلوبة.. وفى وقت لاحق قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى توجه خلاله بالشكر للأجهزة الأمنية لسرعة الإستجابة وتحقيق إلتماسه.





