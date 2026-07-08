مصطفي شوبير بعد الخسارة أمام الأرجنتين: فخور إني كنت واحد من الرجالة دي

نشر الحارس المصري مصطفي شوبير، صورة من مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ظهر فيها بجوار ليونيل ميسي أثناء المباراة.

وعلق شوبير على الصورة قائلاً: "يارب نكون شرفناكم. فخور إني كنت واحد من الرجالة دي "`

وكان منتخب مصر قد خسر أمام الأرجنتين في المباراة التي شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، قبل أن يودع منافسات البطولة.



سيطرت مشاعر الحزن والأسى على لاعبي منتخب مصر عقب نهاية مشوارهم في بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام منتخب الأرجنتين والخروج من منافسات البطولة.



وظهر قائد الفراعنة محمد صلاح في حالة من الصدمة وعدم تصديق ما حدث، بينما غلبت الدموع عددًا من لاعبي المنتخب عقب صافرة النهاية، في مشهد عكس حجم الحسرة على ضياع حلم مواصلة المشوار في المونديال.

ورغم الإقصاء، حظي لاعبو منتخب مصر بتحية الجماهير، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق طوال البطولة، في مشاركة تاريخية شهدت وصول الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ سنوات طويلة.