فتحي عبد الوهاب ينتقد الفيفا بعد خروج مصر من كأس العالم

أبدى الفنان فتحي عبد الوهاب استياءه من خسارة منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.



وعبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، نشر فتحي عبد الوهاب تعليقا انتقد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ملمحا إلى وجود مصالح مرتبطة بشركات المراهنات، وهو ما أثار تفاعلا واسعًا بين متابعيه.



وكتب في منشوره: «متخيل حجم الخسائر الرهيبة لشركات الرهانات لو مصر كسبت النهاردة؟ طب متخيل (رجال) الفيفا لما يتحرموا من حلاوة مكاسب الرهانات؟.. مبروك على رجالة الفيفا أرباح مراهنات الماتش النهاردة».



سيطرت مشاعر الحزن والأسى على لاعبي منتخب مصر عقب نهاية مشوارهم في بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام منتخب الأرجنتين والخروج من منافسات البطولة.



وظهر قائد الفراعنة محمد صلاح في حالة من الصدمة وعدم تصديق ما حدث، بينما غلبت الدموع عددًا من لاعبي المنتخب عقب صافرة النهاية، في مشهد عكس حجم الحسرة على ضياع حلم مواصلة المشوار في المونديال.



ورغم الإقصاء، حظي لاعبو منتخب مصر بتحية الجماهير، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق طوال البطولة، في مشاركة تاريخية شهدت وصول الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ سنوات طويلة.