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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اندلاع حريق في منزل بالسوق الشعبي في الوادي الجديد

جانب من الحريق
جانب من الحريق
منصور ابوالعلمين

نشب حريق منزل، منذ قليل، داخل منطقة السوق الشعبي في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتحديدًا بنطاق سوق اللحوم قرب ميدان الشعلة، ما استدعى انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.

تفاصيل الحريق

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ عن حريق منزل داخل السوق الشعبي في مدينة الخارجة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحريق.

الحماية المدنية تتحرك لموقع البلاغ

وتبين من المعاينة الأولية أن حريق منزل اندلع بمنطقة سوق اللحوم داخل السوق الشعبي، وهي منطقة تشهد حركة يومية من الأهالي والتجار، فيما كثفت قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل أو المحال المجاورة.

وتواصل قوات الحماية المدنية التعامل مع حريق منزل السوق الشعبي في مدينة الخارجة، وسط متابعة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، لحين الانتهاء من أعمال الإخماد وتحديد حجم الخسائر.

ويجري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع انتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات حريق منزل السوق الشعبي وأسباب اندلاعه.

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