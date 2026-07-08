سامي الشيشيني: نستحق الفوز على الأرجنتين.. وسيناريو الخسارة كان قاسيا

أكد سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر كان قريبًا من تحقيق إنجاز تاريخي أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن سيناريو الخسارة كان مؤلمًا في ظل الأداء الذي قدمه الفراعنة خلال اللقاء.

وقال الشيشيني، في تصريحات إذاعية عبر برنامج "الحريفة": "سيناريو الخسارة أمام الأرجنتين صعب، وكنا الأقرب للفوز".

وأضاف: "منتخب فرنسا هو صاحب المستوى الثابت في مونديال 2026، لكن منتخب الأرجنتين متذبذب في الأداء، وهو ما جعلنا نشعر بالحزن بعد لقاء الأمس".

وجاءت تصريحات سامي الشيشيني عقب خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي، ليواصل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم الذي توج به في نسخة 2022، بينما ودع منتخب مصر البطولة بعدما قدم مستويات مميزة ونال إشادة واسعة رغم الخروج.