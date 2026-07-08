برلماني: السياحة المصرية قاطرة التنمية.. ودعم الاستثمار يفتح الطريق لمزيد من النمو والازدهار

أكد النائب أحمد جابر سمير، عضو مجلس النواب، أن تحركات الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة وتعزيز قدراته؛ تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو أكبر، مشيدًا باهتمام الحكومة بتوفير التيسيرات والمحفزات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية وزيادة تنافسية المقاصد المصرية على الساحة العالمية.

وقال النائب أحمد جابر سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن قطاع السياحة يعد من القطاعات الحيوية التي تمتلك قدرة كبيرة على دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص العمل، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة بالسياحة، مؤكدًا أن تنمية هذا القطاع تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري.

خطة الدولة للتوسع في إنشاء الغرف الفندقية

وأضاف أن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الغرف الفندقية، وجذب خطوط الطيران العالمية، وتطوير المناطق السياحية الجديدة تعكس رؤية متكاملة للاستفادة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها مصر، بما يجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية عالميًا.



تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإنهاء التراخيص والموافقات عبر منظومة أكثر كفاءة يمثل رسالة قوية لدعم القطاع الخاص وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن الاستقرار والتنمية التي تشهدها مصر يساهمان في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وشدد النائب أحمد جابر سمير على أهمية مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية السياحية وربط المقاصد المختلفة بشبكات النقل والطيران، بما يسهم في جذب أعداد أكبر من السائحين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات السياحية الكبيرة التي تمتلكها مصر.