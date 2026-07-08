ممدوح عباس: يجب استثمار التضامن الدولي مع مصر بعد فضيحة المونديال

طالب ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، الاتحاد المصري لكرة القدم باستثمار "التضامن الدولي" الذي حظيت به مصر بعد أحداث مباراة الأمس أمام الأرجنتين.

وقال عباس عبر موقع التواصل الإجتماعي اكس في تصريحات له:

"أعتقد أن التضامن الدولي مع مصر في أحداث الأمس يجب أن يستثمر استثماراً إيجابياً".

وتساءل عباس عن الإجراءات الرسمية التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي وقال: "وعلى المهندس هاني أبو ريدة أن يحيطنا بالخطوات التي اتخذت من الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي للاحتجاج على ما حدث بالأمس"`

وأضاف: "وهل هناك نية جدية لإعادة المباراة أم لا، وإذا كان هناك نية يجب أن ينتظر فريقنا في أمريكا لحين أن تنجلي الأمور".

وكان منتخب مصر قد خسر أمام الأرجنتين في المباراة التي شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، قبل أن يودع منافسات البطولة.