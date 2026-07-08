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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام الشوالي: منتخب مصر أثبت أن الكرة الإفريقية قادرة على مقارعة الكبار

عصام الشوالي
عصام الشوالي
محمد بدران

أشاد المعلق الرياضي عصام الشوالي بالأداء التاريخي الذي قدمه منتخب مصر أمام الأرجنتين، رغم خسارته بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة غادروا البطولة وهم يحظون باحترام الجميع.

وكتب عصام الشوالي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "قبل المباراة، كان كثيرون يتوقعون عبورًا مريحًا للأرجنتين، لكن منتخب مصر قلب كل التوقعات، وقدّم واحدة من أعظم مبارياته في تاريخ مشاركاته بكأس العالم. تقدم بهدفين أمام بطل العالم، وفرض شخصيته، وجعل الأرجنتين تعيش أصعب لحظاتها في البطولة."

وأضاف: "صحيح أن النهاية كانت هزيمة مؤلمة بنتيجة 3-2 بعد عودة أرجنتينية دراماتيكية في الدقائق الأخيرة، لكن ما قدمه الفراعنة كان درسًا في الشجاعة والانضباط والإيمان بالقدرة على مقارعة كبار العالم."

واختتم رسالته قائلًا: "خرجت مصر من البطولة، لكنها خرجت مرفوعة الرأس، بعدما كسبت احترام الجميع، وأثبتت أن الكرة العربية والإفريقية قادرة على الوقوف ندًا لند أمام أقوى المنتخبات في العالم."

وجاءت إشادة الشوالي عقب وداع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في لقاء شهد أداءً قويًا من الفراعنة، إلى جانب جدل تحكيمي واسع أثار ردود فعل كبيرة عقب المباراة.

ورغم الخروج من دور الـ16، حظي منتخب مصر بإشادات واسعة من نجوم الرياضة والإعلام، بعد المستوى المميز الذي قدمه طوال البطولة، ونجاحه في تحقيق أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

عصام الشوالي منتخب مصر منتخب الأرجنتين كأس العالم

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