عصام الشوالي: منتخب مصر خرج مرفوع الرأس وكسب احترام الجميع

أشاد المعلق الرياضي عصام الشوالي بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن الفراعنة خالفوا كل التوقعات وقدموا واحدة من أعظم مبارياتهم في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.

منتخب مصر

وأوضح الشوالي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كثيرين توقعوا عبورًا سهلًا للأرجنتين، لكن المنتخب المصري فرض شخصيته وتقدم بهدفين أمام بطل العالم، وجعل المنتخب الأرجنتيني يعيش أصعب لحظاته في البطولة.

وأضاف أن الهزيمة بنتيجة 3-2 بعد عودة أرجنتينية دراماتيكية في الدقائق الأخيرة كانت مؤلمة، إلا أن مصر غادرت البطولة مرفوعة الرأس، بعدما كسبت احترام الجميع وأثبتت أن الكرة العربية والإفريقية قادرة على مقارعة أقوى منتخبات العالم.