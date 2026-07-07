قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدرندلي: منتخب مصر اكتسب احترام العالم رغم الخروج من كأس العالم
إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تأهل الأرجنتين الى الدور 8 بمونديال 2026
خبير مناخي يحذر: العالم يواجه موجات حر غير مسبوقة.. وتأثيراتها تتصاعد
أسطورة إنجلترا يهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: هذا هراء
سكالوني بعد الفوز على مصر: عشنا مشاعر لا تُصدق وميسي لا يعرف الاستسلام
احذروا على الطرق.. الأرصاد تعلن خريطة الطقس وحالة البحرين غداً الأربعاء
رئيس بعثة المنتخب : لا أستطيع التعقيب على الفجر التحكيمي.. وصلاح مستمر حتى 2030
الرئيس السيسي يوجه المحافظين بالمتابعة اليومية للمرافق الحيوية: الاطمئنان على محطات الكهرباء والمياه والصرف أولًا بأول
حسام حسن: نستحق الفوز.. وما حدث أمام الأرجنتين تجاوز النتيجة
يسرا تساند لاعبي المنتخب : حتى لو الظروف ما كانتش في صالحكم إحنا عارفين حجم التضحيات
عصام الشوالي: منتخب مصر خرج مرفوع الرأس وكسب احترام الجميع
البابا تواضروس : إنجاز المنتخب الوطني يعكس قيمة العمل والإخلاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة "آس" تثير الجدل حول تحكيم مباراة مصر والأرجنتين.. وحكم إسباني ينتقد إلغاء هدف زيكو

هدف زيكو في مرمي الأرجنتين
هدف زيكو في مرمي الأرجنتين
حمزة شعيب

أثارت القرارات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين، التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، حالة من الجدل، بعدما ألغى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير هدفًا للمنتخب المصري خلال اللقاء.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب "أتالانتا"، فوز منتخب الأرجنتين على مصر بنتيجة 3-2، ليحجز بطل العالم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة سويسرا وكولومبيا.

وسلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وعلى رأسها قرار إلغاء هدف مصطفى زيكو، مستعرضة رأي الحكم الدولي الإسباني السابق إدواردو إيتورالدي.

وقال إيتورالدي إن التدخل الذي سبق هدف منتخب مصر كان "احتكاكًا بسيطًا للغاية"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات، وفقًا لفلسفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، لا تستوجب تدخل غرفة الفيديو، بل يجب أن تظل ضمن تقدير حكم الساحة.

وأضاف الحكم الإسباني السابق أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب معيار موحد لتطبيق تقنية الفيديو، موضحًا أن قوانين كرة القدم واحدة في جميع أنحاء العالم، لكن طريقة استخدام الـVAR تختلف من بطولة لأخرى، وهو ما يسبب ارتباكًا لدى اللاعبين والجماهير.

من جانبها، أكدت صحيفة "آس" أن المنتخب الأرجنتيني عانى أمام الأداء القوي الذي قدمه منتخب مصر، مشيرة إلى أن الفراعنة نفذوا خطتهم بصورة مميزة، ووصفت تدخل تقنية الفيديو في إلغاء الهدف بأنه "أنقذ الأرجنتين وسط جدل واسع".

زيكو منتخب مصر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

فادية عبد الغني

الفنان مباح للجميع.. رد ناري من فادية عبد الغني بعد مشاجرتها مع مواطن.. خاص

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

نشأت الديهي يهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: فضيحة تحكيمية حرمت الفراعنة من إنجاز تاريخي

منتخب مصر

بلال السيسي: فُجر تحكيمي بين في مباراة مصر والأرجنتين بمونديال أمريكا 2026

منتخب مصر

محمد منصور: المنتخب المصري أدخل الفرحة إلى قلوب أهالي غزة

بالصور

لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

أورام الدماغ.. ماذا يحدث للنساء عند تناول بعض وسائل منع الحمل الهرمونية؟

وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ.. نتائج واعدة للقضاء على الأورام العدوانية

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد