صحيفة "آس" تثير الجدل حول تحكيم مباراة مصر والأرجنتين.. وحكم إسباني ينتقد إلغاء هدف زيكو

أثارت القرارات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين، التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، حالة من الجدل، بعدما ألغى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير هدفًا للمنتخب المصري خلال اللقاء.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب "أتالانتا"، فوز منتخب الأرجنتين على مصر بنتيجة 3-2، ليحجز بطل العالم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة سويسرا وكولومبيا.

وسلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وعلى رأسها قرار إلغاء هدف مصطفى زيكو، مستعرضة رأي الحكم الدولي الإسباني السابق إدواردو إيتورالدي.

وقال إيتورالدي إن التدخل الذي سبق هدف منتخب مصر كان "احتكاكًا بسيطًا للغاية"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات، وفقًا لفلسفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، لا تستوجب تدخل غرفة الفيديو، بل يجب أن تظل ضمن تقدير حكم الساحة.

وأضاف الحكم الإسباني السابق أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب معيار موحد لتطبيق تقنية الفيديو، موضحًا أن قوانين كرة القدم واحدة في جميع أنحاء العالم، لكن طريقة استخدام الـVAR تختلف من بطولة لأخرى، وهو ما يسبب ارتباكًا لدى اللاعبين والجماهير.

من جانبها، أكدت صحيفة "آس" أن المنتخب الأرجنتيني عانى أمام الأداء القوي الذي قدمه منتخب مصر، مشيرة إلى أن الفراعنة نفذوا خطتهم بصورة مميزة، ووصفت تدخل تقنية الفيديو في إلغاء الهدف بأنه "أنقذ الأرجنتين وسط جدل واسع".