عزيز الشافعي: منتخب مصر يستحق التحية والاحترام بعد الأداء التاريخي أمام بطل العالم

أكد الملحن والكاتب عزيز الشافعي أن منتخب مصر قدم بطولة استثنائية وأداءً بطوليًا أمام منتخب الأرجنتين، رغم الخروج من دور الـ16 في كأس العالم 2026.

منتخب مصر

وقال الشافعي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “منتخب مصر العظيم يستحق التحية والاحترام.. أداء شجاع أمام بطل العالم، وخروج من دور الـ16 بعد معجزات حقيقية اتحققت طول البطولة.. كنا نستحق الأفضل لكننا خرجنا مرفوعي الرأس.”

وجاءت رسالة عزيز الشافعي ضمن موجة واسعة من الإشادة بما قدمه منتخب مصر خلال البطولة، بعد الأداء القوي أمام الأرجنتين، والذي نال احترام الجماهير رغم انتهاء المشوار عند دور الـ16.