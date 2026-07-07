الرئيس السيسي للمسؤولين: اوعوا تغفلوا الأزمات البسيطة ولو تعاملتوا معها لن تستغل في إجهاد الرأي العام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" إحنا بنتكلم عن مواجهة الأزمات الكبيرة والمركبة لكن أوعوا تغفلوا الازمات البسيطة والفردية وإنها ممكن يكون لها تأثير سلبي على الرأي العام في مصر ".



وقال الرئيس السيسي خلال تفقده مركز تنسيق الدفاع عن الدولة بالعاصمة الجديدة، :" لو كل المسؤولين في الدولة بصوا على الأزمات البسيطة والفردية واتعاملوا معها لن تتراكم الازمات ولن تستغل في إجهاد الرأي العام".



وتابع الرئيس السيسي:" انتوا مسؤولين عن أمن واستقرار البلد ويجب أن يتم التعامل مع الازمات البسيطة والفردية لا نغفلها ونعالجها كأي ازمة كبيرة ".



واكمل الرئيس السيسي:" يجب نشر وعي جمعي لدى المواطنين في التعامل مع الازمات المختلفة والتدرب على كيفية التعامل مع مختلف الازمات ".



