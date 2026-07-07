حسام حسن: نستحق الفوز.. وما حدث أمام الأرجنتين تجاوز النتيجة

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن منتخبه كان الأحق بالفوز في مواجهة الأرجنتين، رغم الخروج من كأس العالم، مشددًا على أن اللاعبين غادروا البطولة مرفوعي الرأس بعد الأداء الذي قدموه.

وقال حسام حسن: "كل من هو غير مصري لن يشعر بما نشعر به، لكننا نستحق الفوز، ونغادر بشرف على الرغم من النتيجة."

وأضاف: "الأمر يتجاوز النتيجة، فلم يكن هناك احترام ولا لعب نظيف، وهذا ما زاد من شعورنا بالمرارة بعد نهاية اللقاء."

واختتم المدير الفني تصريحاته بإعلان موقفه من بقية منافسات البطولة، قائلًا: "لن أتابع مباريات البطولة المتبقية، هذا احتجاجي ولن أشاهد أي مباراة أخرى في هذه النسخة من كأس العالم."