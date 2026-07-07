أسطورة إنجلترا يهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: هذا هراء

وجه أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر انتقادات حادة لقرارات حكم مباراة مصر والأرجنتين، التي جمعت المنتخبين في منافسات كأس العالم 2026، معتبرًا أن بعض القرارات التحكيمية أثرت على سير اللقاء.

وقال شيرر، في تصريحاته عقب المباراة: "هذا هراء"، معبرًا عن استيائه من القرارات التي اتخذها حكم المباراة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير والمحللين.

وشهدت المواجهة العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وسط اعتراضات من لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، قبل أن تنتهي المباراة بخروج الفراعنة من البطولة أمام المنتخب الأرجنتيني.