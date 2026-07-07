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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان .. السيطرة على حريق محدود خلف كلية الخدمة الإجتماعية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
محمد عبد الفتاح

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أعمال السيطرة على الحريق الذي نشب في الحشائش والهيش خلف كلية الخدمة الاجتماعية، وذلك بسبب الاشغال الذاتي والسخونة من ارتفاع درجة الحرارة التي ادت الي نشوب الحريق.

ووجه الدكتور لؤي سعد الدين نصرت الي إزالة كافة الحشائش وجميع المخلفات الزراعية وذلك للاطمئنان على سلامة المنشآت الجامعية والتأكد من عدم وقوع أي خسائر بشرية.

ورافقه خلال المتابعة الدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي لجامعة، وخالد عسران، أمين عام الجامعة، إلى جانب قيادات الحماية المدنية ،ورجال مديرية أمن أسوان، حيث تمت متابعة جهود الإطفاء ميدانياً حتى تمت السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني والمنشآت المجاورة.

جامعة 

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية والتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية والإدارات المختصة بالجامعة أسهمت في احتواء الحريق في وقت قياسي، مشيراً إلى أن سلامة المنشآت الجامعية تأتي على رأس أولويات إدارة الجامعة.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية وقوات مديرية أمن أسوان، على جهودهم المخلصة وسرعة تعاملهم مع الحريق، كما نثمن الدور الكبير الذي قام به العاملون بالجامعة وفرق الإدارة العامة في التعاون والتنسيق حتى تمت السيطرة على الموقف بكل كفاءة واحترافية.

وأضاف أن الجامعة تتابع بشكل مستمر إجراءات السلامة والأمن داخل الحرم الجامعي، وتحرص على رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية خطط الطوارئ، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

واكد على استمرار الجامعة في اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، موجهاً الشكر لكل الجهات التي شاركت في احتواء الحريق، ومشيداً بروح التعاون والتنسيق التي أسهمت في إنهاء الموقف دون تأثير على المنشآت الجامعية.

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