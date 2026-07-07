مراكز شباب أسوان جاهزة لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة مصر والأرجنتين.. صور

تشهد مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية بمختلف أنحاء محافظة أسوان إتاحة مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026.

يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة الأحداث الرياضية الكبرى، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة السيد جوهر نبيل، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

تجهيز مراكز الشباب والأندية لإستقبال المواطنين

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، حرصت على توفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين لمتابعة المباراة داخل مراكز الشباب والأندية، بما يسهم فى تعزيز المشاركة المجتمعية، وإتاحة متنفس ترفيهى آمن للأسر والشباب، وتشجيعهم على التواجد داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

جهود متنوعة

دعم الأنشطة المجتمعية وتعزيز دور مراكز الشباب والأندية.

وأشار المحافظ إلى أن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمية ومجتمعية متكاملة، لا يقتصر دورها على الأنشطة الرياضية فقط، بل تمتد لاستضافة الفعاليات الوطنية والمجتمعية، وإتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة المناسبات والأحداث الرياضية الكبرى فى أجواء منظمة وآمنة.

تواصل محافظة أسوان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة دعم الدور المجتمعى لمراكز الشباب من خلال فتح أبوابها أمام المواطنين لمتابعة مباراة منتخب مصر والأرجنتين فى دور الـ 16 من كأس العالم 2026 ، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويوفر بيئة مناسبة لمشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى.