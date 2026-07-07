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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

شهدت الأيام الأخيرة تكرار رصد وظهور الثعابين والعقارب في عدد من المحافظات، بالتزامن مع موجات الطقس شديد الحرارة التي تسهم في زيادة نشاط الزواحف وخروجها من جحورها، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والصحراوية والزراعية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان جاهزية منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية للتعامل مع حالات لدغات الثعابين والعقارب خلال فصل الصيف، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي يؤدي إلى زيادة نشاط الزواحف والعقارب، خاصة في المناطق الريفية والصحراوية والأماكن المفتوحة.

وشددت الوزارة على توافر الأمصال المضادة للدغات الثعابين والعقارب داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدة أن التعامل السريع مع الإصابة والتوجه الفوري إلى أقرب مستشفى يمثلان العامل الحاسم في إنقاذ المصاب والحد من أي مضاعفات صحية.

خطة متكاملة للتعامل مع الإصابات

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع حالات لدغات الثعابين والعقارب خلال موسم الصيف، في إطار استعداداتها المستمرة لمواجهة الحالات الطارئة التي قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن جميع المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية مجهزة بالكامل لاستقبال المصابين، وإجراء التقييم الطبي السريع، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب توفير الأمصال المضادة للدغات الثعابين والعقارب وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأضاف أن الفرق الطبية مدربة على التعامل مع هذه الحالات بكفاءة، بما يضمن سرعة تقديم العلاج المناسب فور وصول المصاب إلى المستشفى.

سرعة التوجه إلى المستشفى تنقذ الحياة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن العامل الأكثر أهمية في التعامل مع حالات لدغات الثعابين والعقارب هو سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى فور التعرض للإصابة، وعدم الانتظار أو اللجوء إلى وسائل علاج غير طبية قد تؤدي إلى تفاقم الحالة.

 

وأشار إلى أن الحصول على الرعاية الطبية خلال الساعات الأولى من الإصابة يساهم بشكل كبير في تقليل المضاعفات ورفع نسب الشفاء.

تحذير من استخدام الأمصال خارج المستشفيات

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على أن أمصال الثعابين والعقارب لا يجوز استخدامها إلا داخل المستشفيات وتحت إشراف طبي كامل، نظرًا لأنها تحتاج إلى تقييم دقيق للحالة الصحية ومتابعة مستمرة أثناء إعطائها للمصاب.

وأوضح أن محاولة الحصول على الأمصال أو استخدامها خارج المنشآت الطبية قد تعرض حياة المريض للخطر، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي معلومات غير صحيحة أو محاولات للعلاج الذاتي.

لا زيادة في معدلات الإصابات هذا العام

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين، مؤكدة أن معدلات التعرض للدغات الثعابين والعقارب خلال العام الجاري لم تشهد أي زيادة مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأعداد المسجلة حتى الآن تقع ضمن المعدلات الطبيعية التي يتم رصدها سنويًا، وأن الوزارة تتابع الموقف بشكل مستمر من خلال منظومة الترصد والطوارئ على مستوى الجمهورية.

ارتفاع الحرارة يزيد نشاط الثعابين والعقارب

وأشار عبد الغفار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يؤدي بطبيعته إلى زيادة نشاط الثعابين والعقارب، خاصة في المحافظات التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، بالإضافة إلى المناطق الزراعية والريفية والصحراوية، وهو ما يتطلب من المواطنين توخي الحذر أثناء التواجد في تلك الأماكن.

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مثل ارتداء الأحذية المناسبة في المناطق المفتوحة، وتجنب الاقتراب من أماكن اختباء الزواحف والعقارب، مع ضرورة فحص أماكن التخزين والمزارع والمناطق المحيطة بالمنازل في القرى والمناطق الصحراوية.

منظومة الطوارئ تعمل على مدار الساعة

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن منظومة الطوارئ والإسعاف تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، ومن بينها حالات لدغات الثعابين والعقارب، مشيرة إلى أن جميع المستشفيات الحكومية مستعدة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة دون تأخير.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى عند التعرض لأي لدغة، وعدم الاعتماد على الوصفات الشعبية أو تأخير تلقي العلاج، مؤكدة أن سرعة التدخل الطبي هي الضمان الأساسي لتجنب المضاعفات والحفاظ على سلامة المصاب

الثعابين والعقارب وزارة الصحة والسكان

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