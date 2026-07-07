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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود

أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود
أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود
أسماء عبد الحفيظ

تواجه كثير من السيدات العاملات تحديًا يوميًا يتمثل في إعداد وجبات شهية ومتوازنة بعد يوم عمل طويل، خاصة مع ضيق الوقت وكثرة المسؤوليات. لذلك أصبحت الأكلات السريعة للموظفات من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث، إذ تبحث ربات البيوت والموظفات عن وصفات لا تحتاج إلى وقت طويل، وفي الوقت نفسه تكون مغذية ولذيذة وتناسب جميع أفراد الأسرة.

ويؤكد خبيرة الاقتصاد المنزلي، هبه محمد ، أن التخطيط المسبق للوجبات واختيار وصفات بسيطة يساعدان على توفير الوقت والجهد، دون اللجوء إلى الوجبات الجاهزة التي قد تكون مرتفعة التكلفة وأقل قيمة غذائية.

كيف توفرين الوقت في المطبخ؟

أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود 

قبل البدء في إعداد الطعام، ينصح الخبراء بتجهيز بعض المكونات الأساسية مسبقًا، مثل تقطيع الخضروات، وسلق كمية من الدجاج أو المكرونة، والاحتفاظ بها داخل الثلاجة، حتى تصبح عملية إعداد الغداء أو العشاء أسرع بكثير.

كما يفضل إعداد قائمة أسبوعية بالوجبات لتجنب الحيرة اليومية، وهو ما يوفر الوقت ويقلل من إهدار الطعام.

1- مكرونة بصوص الطماطم والدجاج

تعد هذه الوصفة من أفضل الأكلات السريعة للموظفات، إذ لا تحتاج سوى إلى مكرونة مسلوقة، وصلصة طماطم سريعة، مع قطع دجاج مطهية مسبقًا، ويمكن تجهيزها في أقل من 20 دقيقة.

2- أرز بالخضار والدجاج

إذا كان لديك أرز مطهو مسبقًا، أضيفي إليه الجزر والبسلة والفلفل الألوان مع قطع الدجاج، وستحصلين على وجبة متكاملة ومغذية خلال دقائق.

3- بيض بالخضروات

البيض من أسرع الأطعمة التي يمكن إعدادها، ويمكن إضافة الطماطم والفلفل والبصل والجبن للحصول على وجبة غنية بالبروتين، مع تقديمها بجانب السلطة والخبز.

4- ساندويتشات التونة

لا تحتاج هذه الوصفة سوى إلى علبة تونة، مع الخس والطماطم والخيار والذرة، ويمكن تحضيرها خلال عشر دقائق فقط، لتكون مناسبة للغداء أو العشاء.

5- بطاطس بالدجاج في الفرن

اخلطي البطاطس نصف المسلوقة مع قطع الدجاج والتوابل والقليل من الجبن، ثم ضعيها في الفرن لمدة 20 دقيقة، لتحصلي على وجبة يحبها الكبار والصغار.

6- سلطة الدجاج

إذا كنت تبحثين عن وجبة خفيفة وصحية، يمكنك استخدام الدجاج المطهو مع الخس والخيار والطماطم والجزر، وإضافة صوص الزبادي أو الليمون، وهي من أفضل الأكلات السريعة للموظفات في الصيف.

7- طاسة سجق بالخضروات

يحضر السجق مع شرائح الفلفل والطماطم والبصل في مقلاة واحدة، ويقدم مع الخبز أو الأرز، ولا يحتاج إلى أكثر من 15 دقيقة.

8- مكرونة بالتونة

امزجي المكرونة المسلوقة مع التونة والذرة والزيتون والقليل من عصير الليمون، لتحصلي على وجبة سريعة ومشبعة تناسب أيام العمل.

9- كريب منزلي بحشوات مختلفة

يمكن تجهيز الكريب مسبقًا، ثم حشوه بالدجاج أو الجبن أو الخضروات، وهو خيار عملي وسريع للعشاء.

10- بيتزا التوست

إذا لم يكن لديك وقت لتحضير عجينة البيتزا، استخدمي شرائح التوست مع صلصة الطماطم والجبن والخضروات أو الدجاج، ثم ضعيها في الفرن لمدة عشر دقائق فقط.

نصائح لتوفير الوقت أثناء الطهي

توصي خبيرات الاقتصاد المنزلي بعدة خطوات تساعد الموظفات على إعداد الطعام بسرعة، منها:

تجهيز الخضروات وغسلها مرة واحدة في بداية الأسبوع.

تقسيم الدجاج أو اللحم إلى حصص قبل التجميد.

استخدام أواني الطهي غير اللاصقة لتقليل وقت التنظيف.

تحضير الصلصات الأساسية مسبقًا والاحتفاظ بها في الثلاجة.

الاستفادة من بقايا الطعام في إعداد وصفات جديدة بدلًا من التخلص منها.

كيف تجعلين الوجبات السريعة صحية؟

السر لا يكمن في سرعة التحضير فقط، بل في اختيار مكونات متوازنة. احرصي على أن تحتوي الوجبة على مصدر للبروتين مثل الدجاج أو البيض أو التونة، مع خضروات طازجة أو مطهية، وكربوهيدرات معتدلة مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز، مع تقليل الأطعمة المقلية قدر الإمكان.

وجبات توفر المال أيضًا

لا تقتصر فائدة الأكلات السريعة للموظفات على توفير الوقت، بل تساعد أيضًا في تقليل الإنفاق على الوجبات الجاهزة. فإعداد الطعام في المنزل يمنحك تحكمًا أكبر في جودة المكونات وكمياتها، كما يتيح استغلال بقايا الدجاج أو الخضروات في وصفات جديدة، مما يقلل من هدر الطعام.

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أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود

أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود
أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود
أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود

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