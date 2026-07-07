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حدث استثنائي يجسد قوة الدولة المصرية.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية مقر القيادة الاستراتيجية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حدث استثنائي يجسد قوة الدولة المصرية.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية مقر القيادة الاستراتيجية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

في مشهد وطني يعكس حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر حدثًا استثنائيًا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، أحد أكبر وأحدث مراكز القيادة والسيطرة في المنطقة، والذي يمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، ويعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الوطن والمواطن.

وجاء افتتاح المقر ليبعث برسائل واضحة تؤكد أن الدولة المصرية لا تكتفي بتنفيذ مشروعات التنمية، وإنما تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز الأمن القومي، ورفع كفاءة مؤسساتها، والاستعداد المسبق لمواجهة مختلف التحديات والظروف الطارئة، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وسلامة المواطنين.

وخلال الفعاليات، شهد الرئيس السيسي استعراضًا موسعًا لقدرات وإمكانات أجهزة الدولة المختلفة في التعامل مع الأزمات والكوارث، تضمن أحدث المعدات والتقنيات ومنظومات القيادة والسيطرة والإغاثة والإنقاذ، بما يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه الدولة في مجال إدارة الأزمات، وقدرتها على التنسيق الفوري بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد الرئيس السيسي أن مفهوم الدولة أكبر بكثير مما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على توفير احتياجات المواطنين المعيشية فقط، وإنما تمتد لتشمل حماية الأرواح، وتأمين المنشآت الحيوية، وإدارة الأزمات، والحفاظ على استقرار الدولة في مختلف الظروف.

وقال الرئيس: "الدولة مفهومها كبير أوي.. مش زي ما البعض يعتقد إنها مجرد توفير حياة معيشية يومية للناس، لأ.. فيه إجراءات كتير جدًا من مسؤولية الدولة وأجهزتها تجاه مواطنيها وشعبها."

وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تكثيف جهودها لبناء منظومة متطورة لمواجهة مختلف الأزمات، مؤكدًا أن الاستعداد المسبق هو الأساس الحقيقي للنجاح في إدارة الكوارث، وأن الدولة لا تنتظر وقوع الأزمة حتى تبدأ في التحرك، بل تعتمد على التخطيط والجاهزية الكاملة.

وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في العديد من الملفات، مؤكدًا: "فيه شغل كتير بيتعمل.. وهنبقى محتاجين بعضنا لمجابهة الأزمات." وهي رسالة تعكس أهمية التكامل والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة، باعتبار أن مواجهة التحديات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهود.

كما أوضح الرئيس أن الدولة وضعت سيناريوهات متكاملة للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، تشمل المدارس والجامعات والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر والحفاظ على سلامة المواطنين.

ويعد افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية خطوة جديدة في مسار بناء الجمهورية الجديدة، حيث يجسد قدرة الدولة على الجمع بين التنمية الشاملة وتعزيز الأمن القومي، ويؤكد أن الاستثمار في الإنسان، إلى جانب الاستثمار في بناء مؤسسات قوية ومنظومات حديثة لإدارة الأزمات، يمثل أحد أهم ركائز الدولة المصرية الحديثة.

كما يعكس هذا الحدث رؤية القيادة السياسية في تأسيس منظومة متكاملة تعتمد على أحدث التكنولوجيا وأنظمة القيادة والسيطرة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، وكفاءة إدارة الموارد، وتعزيز قدرة أجهزة الدولة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية.

ويؤكد هذا الحدث الاستثنائي أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء نموذج متكامل للدولة الحديثة، القادرة على حماية أمنها القومي، وصون مقدراتها، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها، مع مواصلة مسيرة التنمية والبناء في مختلف المجالات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية منظومة إدارة الأزمات والطوارئ

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