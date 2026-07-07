الرئيس السيسي: فيه شغل كتير بيتعمل.. والتكاتف بين مؤسسات الدولة ضرورة لمواجهة أي أزمات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على العديد من الملفات الحيوية التي تستهدف تعزيز قدراتها في مواجهة مختلف الأزمات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والعمل بروح الفريق الواحد.

وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، إن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في مختلف القطاعات لرفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة يمثلان الركيزة الأساسية للتعامل مع أي تحديات قد تطرأ.

وأشار إلى أن الدولة تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار البلاد في مختلف الظروف.