دينية النواب تناقش استغلال أصول الأوقاف وتعظيم عوائدها

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدينية و الأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، بحضور ممثلي وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، في إطار الدور الرقابي للمجلس لمتابعة أداء الجهات التنفيذية وتعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية.



وتستهل اللجنة أعمالها باستكمال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أبرزها الطلب المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم استغلال أرض سوق روض الفرج بحي الساحل بمحافظة القاهرة، بما يحقق الاستفادة المثلى من أصول هيئة الأوقاف المصرية.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكريا محمد السيد حسان بشأن آليات إدارة واستثمار أراضي الوقف وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يدعم أهداف التنمية ويحافظ على المال الوقفي.



وتبحث اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن توقف أعمال مشروع الإسكان المقام على أرض أوقاف شارع الترعة بالمرحلة الرابعة، والمنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، للوقوف على أسباب تعثر المشروع وآليات استكماله.



وفي اجتماع آخر، تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم عبد العزيز مرشد بشأن توفيق أوضاع أهالي جزيرة الأوقاف بقرية أحمد نجيب التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وبحث الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المواطنين.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد دود الشامي بشأن عدم استغلال أراضي وأصول هيئة الأوقاف المصرية بمدينة المحلة الكبرى في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الأصول وتوفير فرص عمل للمواطنين.



وتواصل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين خيت بشأن السياسات التي تتبعها هيئة الأوقاف المصرية في إدارة واستغلال الأصول الوقفية، ومدى الاستفادة منها في دعم خطط التنمية وتعظيم العائد من أموال الوقف.



وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي بشأن توقف استثمارات هيئة الأوقاف المصرية في نادي الزمالك منذ عام 2010، لبحث أسباب توقف تلك الاستثمارات وآليات إعادة تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية.