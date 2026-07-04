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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس مجلس النواب ووزير شؤون المجالس يهنئان الشعب المصري بتأهل المنتخب بالمونديال

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
أ ش أ

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي الشعب المصري بمناسبة الفوز التاريخي والمشرف الذي حققه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الأسترالي، وتأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم.

وقال المستشار هشام بدوي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم على الفوز المستحق لمنتخبنا الوطني وتأهله إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم، الذي يعكس قدرة أبناء مصر على الصمود ومواجهة التحديات لتحقيق الفوز والانتصار".

وأضاف: "أتقدم بخالص التحية والتقدير لأبطالنا في المنتخب الوطني وجهازه الفني والإداري، الذين بعثوا الأمل في قلوب المصريين بعزيمتهم الصادقة وأدائهم المخلص، الذي أوصل منتخب مصر الوطني إلى هذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخ البطولة".

وأعرب رئيس مجلس النواب عن أمله في تحقيق المنتخب الوطني المزيد من الانتصارات في مبارياته المقبلة، قائلاً: "وعاشت مصر دائماً محققة للإنجازات".

وفي السياق ذاته، تقدم وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا بخالص التهاني إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة الفوز التاريخي والمشرف الذي حققه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الأسترالي، وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم عن جدارة واستحقاق.

كما أعرب وزير شؤون المجالس النيابية عن خالص تمنياته ودعواته لأبطال المنتخب الوطني بمواصلة مسيرة التألق والانتصارات في الأدوار المتقدمة من البطولة، ومواصلة كتابة سطور جديدة من المجد والتاريخ تليق باسم مصر ومكانتها وعراقتها.

رئيس مجلس النواب مناسبة الفوز التاريخي

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