حقيقة التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية

تتجه أنظار ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو مواعيد صرف مربات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية والزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت رسمياً في يوليو الماضي، ويسعى الموظفون لمعرفة جداول الصرف الرسمية والدرجات الوظيفية المستفيدة من العلاوات الاستثنائية، وسط إجراءات حكومية مشددة لتيسير عمليات الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك المختلفة دون زحام.



موعد وأماكن صرف مرتبات أغسطس

أوضحت وزارة المالية، أن مرتبات شهر أغسطس ستُصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم 23 أغسطس، على أن يتم صرف المتأخرات المالية خلال أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أن المرتبات ستكون متاحة عبر عدة وسائل مختلفة، تشمل فروع البنوك، وفروع البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقليل التكدس والازدحام أمام ماكينات السحب.

كما ناشدت العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المقرر لكل جهة.

حقيقة تبكير صرف مرتبات اغسطس للعاملين بالجهاز الإداري في مصر

وفقاً لما أعلنته وزارة المالية المصرية، فإن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة هو يوم 23 أغسطس 2026.



لم تُشر الوزارة إلى وجود أي "تبكير" استثنائي عن هذا الموعد؛ حيث إن هذا التاريخ (23 أغسطس) هو الموعد المقرر مسبقاً والمحدد ضمن الجداول الزمنية التي أعلنتها الوزارة لصرف رواتب هذا الشهر.

جدول صرف مرتبات أغسطس 2026

تُصرف مرتبات شهر أغسطس، يوم الأحد 23 أغسطس لـ: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ويستكمل الصرف يوم الاثنين 24 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

بينما تصرف مرتبات شهر أغسطس في أيام 25، 26، 27 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الجديدة 2026

- الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

-الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.

- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

- الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه.