قرار «الوزراء» بشأن الترحيل.. تفاصيل إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص 2026

يتسابق موظفو القطاعين الحكومي والخاص في مصر للتعرف على الموعد الحقيقي لإجازة المولد النبوي الشريف لعام 2026، بالتزامن مع الصدور المرتقب للقرار الرسمي من مجلس الوزراء بشأن ترحيل العطلات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

وتحظى هذه المناسبة العطرة بمكانة خاصة في قلوب المواطنين كواحدة من أهم الإجازات مدفوعة الأجر، ما يجعل متابعة تفاصيل المواعيد والأيام المتوقع إقرارها أمراً محورياً لتنظيم الخطط الشخصية والمهنية.

موعد المولد النبوي الشريف 2026

يوافق موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2026 يوم الخميس 27 أغسطس، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازة التي كان مقررا لها يوم الثلاثاء 25 أغسطس، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريا.

وتشمل الإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في حال وجودها، وفق المواعيد التي تقررها الجهات المختصة.



حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز شرعا، مشيرة إلى أن إحياء هذه الذكرى يمكن أن يكون من خلال إظهار الفرح بمولد النبي «صلى الله عليه وسلم»، إلى جانب الاقتداء بسيرته وأخلاقه والتمسك بتعاليمه.

أدعية استقبال المولد النبوي الشريف

يحرص المسلمون على الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد «صلى الله عليه وسلم»، والتوجه إلى الله بالدعاء، إلى جانب التقرب إليه بالطاعات والأعمال الصالحة، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها:

«اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وارزقنا محبته واتباع سنته، واجعلنا ممن ينالون شفاعته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدًا».

«اللهم في ذكرى مولد نبيك الكريم، املأ قلوبنا بالإيمان والسكينة، وتقبل أعمالنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واقضِ حوائجنا، واكتب لنا الخير فيما نتمنى ونسعى إليه».

«اللهم أعنّا على الاقتداء برسولك الكريم، وارزقنا حسن الخلق وصفاء القلب، وثبّتنا على سنته، وأنزل على قلوبنا رحمتك ومغفرتك ورضاك».

«اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ومن نحب، وارحم موتانا، واشفِ مرضانا، وفرّج كرب كل مهموم، ويسّر أمر كل مكروب، وارزق المحتاجين من فضلك الواسع».

«اللهم اجعل هذه المناسبة بابًا للخير والبركة، وأبعد عنا الهم والحزن والبلاء، واكتب لنا في أيامنا القادمة راحة وسعادة، وارزقنا من فضلك ما تقر به أعيننا».

«اللهم ارزقنا راحة القلب وطمأنينة النفس، ورزقًا حلالًا مباركًا، وذرية صالحة، وصحة وعافية، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر».

الاجازات الرسمية المتبقية لعام 2026

يتبقى من رصيد الاجازات الرسمية يومين فقط خلال هذا العام، وتمنح هذه الإجازات المواطنين فرصة لتنظيم عطلاتهم والاستمتاع بأيام الراحة، كما تسهم في ضبط جدول العمل والإنتاج في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

- يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس ـ إجازة المولد النبوي الشريف.

- ⁠يوم الثلاثاء 6 أكتوبر ـ إجازة عيد القوات المسلحة، وهي آخر الإجازات الرسمية خلال عام 2026.