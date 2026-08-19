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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد المولد النبوي 2026.. التوقيت الرسمي للاحتفال بسيد البشر

الاحتفال بالمولد النبوي
الاحتفال بالمولد النبوي
محمد شحتة

يترقب المسلمون في مصر والعالم الإسلامي موعد المولد النبوي الشريف لعام 2026، وهي المناسبة التي تحل في شهر ربيع الأول من كل عام هجري، احتفاءً بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستحضارًا لسيرته العطرة وما تحمله من دروس في الرحمة والأخلاق والتسامح.

ويحرص المسلمون في هذه المناسبة على الإكثار من الصلاة على النبي، وقراءة سيرته، والتذكير بسنته وأخلاقه الكريمة.

موعد المولد النبوي

كانت دار الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر ربيع الأول لعام 1488 هجرية، بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شهر صفر والموافق 12 أغسطس 2026.

وأكدت دار الإفتاء أنه قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام ألف وأربعمائة وثمانية وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وثمانية وأربعين هجريًّا.

متى يبدأ ربيع الأول؟

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة هلال شهر ربيع الأول لعام 1448هـ، وهو شهر المولد النبوي الشريف.

وقال الدكتور محمد صميدة، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، إن هلال شهر ربيع الأول لعام 1448هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة و38 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026م، الموافق 29 صفر 1448هـ، وهو يوم الرؤية.

وأوضح رئيس قسم الشمس أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يحدث الاقتران بعد غروب الشمس.

وأشار إلى أن القمر في طور الهلال القديم سيغرب قبل غروب الشمس يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026م؛ إذ يغرب في مكة المكرمة قبل غروب الشمس بنحو 5 دقائق، وفي القاهرة بنحو 3 دقائق، بينما يتراوح الفارق في باقي محافظات جمهورية مصر العربية بين دقيقتين و5 دقائق تقريبًا.

وأضاف أن موعد غروب الهلال يختلف من عاصمة إلى أخرى، حيث يغرب الهلال قبل غروب الشمس في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية بفترات تتراوح بين دقيقة و9 دقائق تقريبًا، بينما يغرب مع غروب الشمس في الجزائر وتونس، ويغرب بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة في مراكش وفاس، وبعد غروب الشمس بدقيقتين في داكار ونواكشوط.

وبناءً على الحسابات الفلكية، يكون يوم الخميس 13 أغسطس 2026م هو المتمم لشهر صفر لعام 1448هـ.

وعليه، تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1448هـ فلكيًا يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2026م.

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