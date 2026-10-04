عايزة فلوس.. تجديد حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس صانعة محتوى 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء .

تفاصيل القضية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.