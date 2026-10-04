قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. الرئيس السيسي يشارك في القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي بالعلمين
مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي 2026
مصر وغينيا الاستوائية تعززان التعاون.. مذكرات تفاهم في الزراعة والثقافة والسياحة والاستزراع السمكي
وصول الرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام
وزير الخارجية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي ويوقعان اتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة
عايزة فلوس.. تجديد حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء
زيارة مفاجئة إلى كييف.. ميرتس يعلن دعما ألمانيا جديدا لأوكرانيا
«حتحوت»: ياسر إبراهيم جاهز طبيًا لمُواجهة الزمالك .. والقرار في يد «عموتة»
8 ممرات لوجستية و31 ألف كم طُرق.. تفاصيل المشروعات القومية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول أفريقيا
بعد السقوط أمام المغرب.. نقطة واحدة تفصل منتخب مصر للشباب عن أمم أفريقيا
سعر الدولار يتجاوز 52 جنيهًا.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه
محمد متولي يكشف مفاجآت قضايا الزمالك: الأزمة المالية وراء 3/4 النزاعات.. وكل اللي في إيدنا كان التأجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عايزة فلوس.. تجديد حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس صانعة محتوى 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء .

تفاصيل القضية 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة تجديد حبس صانعة محتوى رقص بملابس خادشة للحياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

الزمالك

أزمة الزمالك.. مسئولون سابقون يخضعون للتحقيق وعضو مجلس يرد 1.8 مليون جنيه

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار "جاية جاية" وقد تصل إلى 15%

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار مسألة وقت وتصل إلى 15%

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم.. شاهد

ترشيحاتنا

ثقافة حسن فتحى بالأقصر تحتفى بالعام الدراسى الجديد

ثقافة حسن فتحى بالأقصر تحتفى بالعام الدراسى الجديد

رئيس مياه الأقصر يتابع أعمال ضم خطوط جديدة بالبياضية حتى الفجر لتحسين ضغوط المياه

رئيس مياه الأقصر يتابع أعمال ضم خطوط جديدة بالبياضية لتحسين ضغوط المياه

ضبط

تصرف صادم من عامل بأسوان لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.. ماذا فعل؟

بالصور

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

الجلطات
الجلطات
الجلطات

بالأسود القصير.. نيكول سابا تجمع بين الأناقة والأنوثة

نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه

فستان لافت.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد