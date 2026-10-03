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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إعادة إجراءات محاكمة متهم محكوم عليه غيابيا بالإعدام بقضية إرهاب.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2026، إعادة إجراءات محاكمة متهم بارتكاب أعمال عنف وقتل تابعة لجماعة إرهابية في القضية رقم 5449 لسنة 2014 جنايات النزهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كان قد صدر حكما غيابيا على المتهم «عمرو .م» في 8 فبراير 2015 بالإعدام شنقا وتم القبض عليه وتقدم بإعادة إجراءات على الحكم الغيابي الصادر ضده أمام نفس الدائرة التي أصدرت ضده الحكم الغيابي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر إعادة إجراءات محاكمة متهم إعدام إرهاب

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