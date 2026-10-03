تعرض ناقلة نفط خام لهجوم على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عُمان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط خام لهجوم على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عُمان.

وأشارت الهيئة البريطانية في تقرير لها إلى أن الناقلة أُصيبت في جانبها الأيسر بمقذوف مجهول.

وشددت كذلك على أن جميع أفراد الطاقم بخير ، نافية تسجيل أضرار بيئية حتى الآن.

وفي وقت سابق، أشارت هيئة بحرية بريطانية إلى إصابة ناقلة للغاز النفطي المسال بشظايا "مقذوفات مجهولة المصدر" أثناء خروجها من مضيق هرمز.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي إم تي أو" ، إنها تلقت بلاغاً متأخراً عن تعرض ناقلة غاز نفطي مسال لحادث أثناء عبورها خارجة من مضيق هرمز.

وأوضح ربان الناقلة، أن السفينة أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر، مؤكداً سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم تسجيل أي تأثير بيئي جراء الحادث.