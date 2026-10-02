يواصل تطبيق إنستاباي تصدر قائمة الخدمات المالية الرقمية التي يعتمد عليها العملاء في تنفيذ التحويلات البنكية بشكل لحظي، خاصة مع إتاحة الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ومع زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، يزداد البحث عن حدود السحب والتحويل من إنستاباي 2026، بالإضافة إلى الرسوم المقررة على المعاملات، والحدود اليومية والشهرية التي يمكن للعميل التعامل من خلالها.

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

حدد البنك المركزي المصري الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي، وتطبق الحدود على الحسابات المسجلة من خلال كل بنك على حدة.

وتشمل الحدود المعلنة ما يلي.

الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة يبلغ 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالي قيمة المعاملات اليومية يبلغ 120 ألف جنيه لكل بنك.

الحد الأقصى لإجمالي قيمة المعاملات الشهرية يبلغ 400 ألف جنيه لكل بنك.

وتوضح البيانات الرسمية الخاصة بإنستاباي أن هذه الحدود تخص الخصم من حساب العميل لدى كل بنك مسجل على التطبيق، وهو ما يعني أن العميل الذي لديه حسابات في أكثر من بنك يمكنه الاستفادة من حدود كل بنك وفقا للقواعد المطبقة.

رسوم التحويل عبر إنستاباي

وبحسب الرسوم المشار إليها في بيانات الخدمة، يتم احتساب رسوم التحويل بنسبة 0.1 بالمائة من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وبحد أقصى 20 جنيها للمعاملة الواحدة.

وبالتالي فإن تحويل 1000 جنيه تكون رسومه المحسوبة بنسبة 0.1 بالمائة هي جنيه واحد، وفقا لهذه التعريفة.

أما الاستعلام عن الرصيد، فتتضمن الخدمة 10 عمليات استعلام مجانية شهريا، وبعد استنفادها يتم احتساب رسوم على عمليات الاستعلام الإضافية وفقا للتعريفة المعلنة.

إنستاباي

هل يوجد حد لاستقبال الأموال على إنستاباي

لا يضع إنستاباي حدا على استقبال الأموال وفقا للأسئلة الشائعة المنشورة على الموقع الرسمي للتطبيق، بينما ترتبط حدود المعاملات المالية بعمليات الخصم والتحويل من حساب العميل.

الفرق بين حدود إنستاباي والسحب من ماكينات ATM

تختلف الحدود الخاصة بالتحويلات عبر إنستاباي عن حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، بينما رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه في أبريل 2024.

كما أعلن البنك المركزي في يوليو 2025 زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه بصورة مؤقتة لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.

خدمات ومميزات تطبيق إنستاباي

ربط أكثر من حساب بنكي في تطبيق واحد، بشرط أن تكون الحسابات لدى البنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية.

إجراء تحويلات مالية لحظية من الحسابات البنكية المسجلة.

التحويل إلى الحسابات البنكية باستخدام رقم الحساب أو رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN.

التحويل إلى المحافظ الإلكترونية.

التحويل إلى بطاقات ميزة والبطاقات الإلكترونية المتاحة وفقا للخدمة.

إرسال الأموال باستخدام عنوان الدفع اللحظي IPA أو رقم الهاتف المحمول.

الاستعلام عن الرصيد بشكل فوري.

إصدار كشف حساب مختصر للحسابات المسجلة.

إمكانية طلب تحصيل الأموال من مستخدمين آخرين على التطبيق.

كما يتيح إنستاباي خدمات دفع عدد من الفواتير وإعادة شحن الرصيد والتبرع للجهات المسجلة عبر الخدمة.

خطوات التحويل عبر إنستاباي

يتيح التطبيق إجراء التحويلات باستخدام أكثر من وسيلة لتحديد المستفيد، حيث يمكن للعميل إرسال الأموال من خلال عنوان الدفع اللحظي أو رقم الهاتف المحمول أو رقم محفظة الهاتف المحمول أو رقم الحساب البنكي وIBAN، بالإضافة إلى أرقام البطاقات الإلكترونية لدى البنوك المشتركة في الخدمة.

وقبل إتمام التحويل إلى عنوان الدفع اللحظي أو رقم الهاتف المحمول، يعرض التطبيق بيانات المستفيد المسجلة لدى البنك كخطوة إضافية للتحقق من بيانات الشخص الذي سيتم إرسال الأموال إليه.

إنستاباي

التحويلات اللحظية من خارج مصر

يمكن لمستخدمي إنستاباي إجراء التحويلات أثناء وجودهم خارج مصر، وفقا للأسئلة الشائعة المنشورة على الموقع الرسمي للتطبيق، مع ضرورة وجود شريحة الهاتف المصرية المسجلة لدى البنك في جهاز الهاتف المستخدم للخدمة.

ويواصل البنك المركزي المصري دعم التوسع في منظومة المدفوعات اللحظية باعتبارها إحدى أدوات التحول الرقمي والشمول المالي، حيث تتيح إجراء التحويلات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يقلل الاعتماد على المعاملات النقدية ويوفر وسيلة أسرع لإتمام التحويلات البنكية.