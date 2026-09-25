المخرج المسرحي السعيد منسي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

أعلن المخرج المسرحي السعيد منسي، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعرضه لوعكة صحية ونقله لأحد المستشفيات.

وكتب السعيد منسي، عبر حسابه فيسبوك: «كل الشكر للأصدقاء والزملاء على اهتمامهم وسؤالهم.. وربنا إن شاء الله يكرم في اللي جاي، دعواتكم وربنا كريم وإن شاء الله فترة وتعدي على خير ورحمة من ربنا».

أعمال المخرج السعيد منسي

يُذكر أن المخرج السعيد منسي لديه عدد من التجارب المسرحية، من بينها مسرحية «العمى»، إلى جانب «يوتيرن» التي أُنتجت من خلال البيت الفني للمسرح، وشارك في بطولتها كل من شريف خيرالله، وهايدي عبد الخالق، وريهام أبو بكر، وميشيل ميلاد، وسوزان مدحت، وإسلام علي، وهشام فهمي، وريتا هاني، ونرمين نبيل، وإبراهيم بوشا.