قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتسول مع جارتها.. العثور على طفلة بعد تغيبها عن منزلها بالإسكندرية
القبض على لص سرق حقيبة ممرضة من داخل عيادة بالفيوم
اليونيسف: سوء التغذية أخطر ما يواجه أطفال اليمن في ظل تصاعد المعارك
اليونيسف: تشغيل 25 عيادة متنقلة لمساعدة الأطفال النازحين في اليمن
حسام موافي يوضح أسباب «المياه على الرئة».. ويحذر من حالة أكثر خطورة
هآرتس تكشف «كارثة» داخل الجيش الإسرائيلي.. استدعاء جنود مصابين نفسيا للخدمة وتهديد بعضهم بالاعتقال
واشنطن: لا يمكن لإيران فرض شروطها وهي لا تملك السيطرة على مضيق هرمز
أول رد من الطبيبة ضحية "الرؤية" بالغربية: شقيقات طليقي وأمه ضربوني وسحلوني
وزير الخارجية لـ CGTN: حل القضية الفلسطينية أساس السلام.. والحرب الإيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة
البنك المركزي: تحسن نسبة القروض المتعثرة مقدار 0.1% في 3شهور
مساعد وزير الخارجية الأسبق عن موقف ترامب من إيران: الاتفاق أو التصعيد
أليو سيسيه يعود لمواجهة مصر من بوابة أنجولا.. ذكريات ركلات الترجيح تطارد الفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أول رد من الطبيبة ضحية "الرؤية" بالغربية: شقيقات طليقي وأمه ضربوني وسحلوني

واقعة اعتداء علي طبيبة أثناء الرؤية بالغربية
واقعة اعتداء علي طبيبة أثناء الرؤية بالغربية
الغربية أحمد علي

كشفت طبيبة الغربية ضحية الرؤية أن "شقيقات طليقيها وأمه قاموا بضربها أثناء تنفيذ حكم الرؤية بأحد مراكز المخصصة لزيارة الاطفال بنطاق دائرة مركز قطور " .

تفاصيل الواقعة 

وأضافت  الطبيبة صاحبة واقعة فيديو السحل حديثها : «أنا عاوزة حقي وحق ولادي، وكل شوية أخواته بيهددوني، ونفسيتي تعبت من اللي بيحصل».

كما افادت الطبيبة الضحية بقولها "حسبنا الله ونعم الوكيل  ضربوني وسحلوني من شعري بسبب احكام قانونية اخدتها علي شقيقهم بالحبس والتبديد بسبب نفقه طفلها علي حد قولها " .

مناشدة الأمن 

كما ناشدت الطبيبة المكلومة كافة جهات التحقيق وعلي رأسها ضباط مباحث قطور بسرعه ضبط الجناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

تفاصيل الواقعة 


كما اضافت الطبيبة المكلومة انها اثناء اجراء مكالمة هاتفية فوجئت باعتداء شقيقات وام طليقها بالتربص بها سعيا في الاعتداء عليها .

بداية القصة 



كما تابعت أن مشادات كلامية وخلافات اسرية وبين طليقها لافتة بقولها "اتخذت  إجراءات قانونية، من بينها رفعها دعوى نفقة، فضلًا عن صدور حكم بالسجن لمدة 3 سنوات ضد شقيق طليقها في قضية تتعلق بسرقة منقولاتها، على حد قولها.

اخبار محافظة الغربية طبيبة معتدي عليها داخل مركز الشباب قطور ضبط اهل الزوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تشخيص أورام الدماغ في ساعتين بأختبار جديد.. احرص على تناول هذه المشروبات صباحا لدعم صحة الكلى

مافنز الشوفان

طريقة عمل مافنز الشوفان لأطفالك في البيت

الانتفاخ

طعام غير متوقع يقوى العضلات ويعالج الانتفاخات

بالصور

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد