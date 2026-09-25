أول رد من الطبيبة ضحية "الرؤية" بالغربية: شقيقات طليقي وأمه ضربوني وسحلوني

كشفت طبيبة الغربية ضحية الرؤية أن "شقيقات طليقيها وأمه قاموا بضربها أثناء تنفيذ حكم الرؤية بأحد مراكز المخصصة لزيارة الاطفال بنطاق دائرة مركز قطور " .

تفاصيل الواقعة

وأضافت الطبيبة صاحبة واقعة فيديو السحل حديثها : «أنا عاوزة حقي وحق ولادي، وكل شوية أخواته بيهددوني، ونفسيتي تعبت من اللي بيحصل».

كما افادت الطبيبة الضحية بقولها "حسبنا الله ونعم الوكيل ضربوني وسحلوني من شعري بسبب احكام قانونية اخدتها علي شقيقهم بالحبس والتبديد بسبب نفقه طفلها علي حد قولها " .

مناشدة الأمن

كما ناشدت الطبيبة المكلومة كافة جهات التحقيق وعلي رأسها ضباط مباحث قطور بسرعه ضبط الجناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

تفاصيل الواقعة



كما اضافت الطبيبة المكلومة انها اثناء اجراء مكالمة هاتفية فوجئت باعتداء شقيقات وام طليقها بالتربص بها سعيا في الاعتداء عليها .

بداية القصة





كما تابعت أن مشادات كلامية وخلافات اسرية وبين طليقها لافتة بقولها "اتخذت إجراءات قانونية، من بينها رفعها دعوى نفقة، فضلًا عن صدور حكم بالسجن لمدة 3 سنوات ضد شقيق طليقها في قضية تتعلق بسرقة منقولاتها، على حد قولها.