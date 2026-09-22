رئيس جامعة طنطا يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء الجامعات الصينية والأفريقية

شارك وفد جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، بدعوة من جامعة هونان الصينية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء الجامعات الصينية والأفريقية لاستشراف مستقبل تطوير التعليم، المنعقد بمدينة تشانغشا بجمهورية الصين الشعبية، تحت شعار «نحو صناعة مستقبل ذكي معًا: التعاون والابتكار في تطوير التعليم العالي بين الصين وأفريقيا»، بمشاركة عدد من رؤساء وقيادات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من الصين والدول الأفريقية.

ويضم وفد جامعة طنطا الدكتور مروان شاهين، أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح الدكتور محمد حسين أن الجلسة الافتتاحية شهدت مناقشات موسعة عن الاطار العام للتعاون بين الجامعات المشاركة والصياغة التمهيدية لمذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المقترحة.

وأكد أن مشاركة جامعة طنطا في المنتدى تأتي في إطار توجهها الاستراتيجي نحو تعزيز الانفتاح الدولي وتوسيع شبكة الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المتميزة دوليًا.

وأشار إلى أهمية التعاون الصيني - الأفريقي في بناء نماذج مبتكرة للتعليم الجامعي تستجيب للتحولات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار.

وقال رئيس جامعة طنطا إن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل التعليم العالي، والابتكار، والتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات البرامج الأكاديمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الجامعة تستهدف من خلال مشاركاتها الدولية بناء شراكات مؤسسية مستدامة تسهم في رفع تنافسية الجامعة دوليًا، ودعم جودة العملية التعليمية والبحثية، وإتاحة فرص أوسع لطلابها وباحثيها للتفاعل مع التجارب العالمية المتقدمة.

تحرك تنفيذي عاجل

ويُعقد المنتدى في 22 سبتمبر 2026 بمدينة تشانغشا الصينية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 1050 عامًا على تأسيس أكاديمية يويلو، و100 عام على تسمية جامعة هونان باسمها الحالي، بما يعكس الإرث الأكاديمي العريق للمؤسسة المستضيفة ودورها في دعم التعاون العلمي والتعليمي الدولي.