قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
اليونان تدعو لتخصيص موارد من موازنة الاتحاد الأوروبي لتمويل ملف الهجرة
55 شهرا خلف القضبان.. إدانة إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران وتصوير منزل جالانت
بعد الإساءة لـ طفلة.. التضامن تنهي خدمة مشرفة حضانة السادات وتوقف المديرة شهرا
مسئول إيراني: نقلنا إلى واشنطن مقترحنا بشأن مضيق هرمز
في أروقة الأمم المتحدة.. إطلاق دعوة دولية للرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة
أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته
نادية رشاد تتحدث لـ صدي البلد بعد قرارها إعتزالها الفنl خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء الجامعات الصينية والأفريقية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شارك وفد جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، بدعوة من جامعة هونان الصينية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء الجامعات الصينية والأفريقية لاستشراف مستقبل تطوير التعليم، المنعقد بمدينة تشانغشا بجمهورية الصين الشعبية، تحت شعار «نحو صناعة مستقبل ذكي معًا: التعاون والابتكار في تطوير التعليم العالي بين الصين وأفريقيا»، بمشاركة عدد من رؤساء وقيادات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من الصين والدول الأفريقية.

ويضم وفد جامعة طنطا الدكتور مروان شاهين، أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح الدكتور محمد حسين أن الجلسة الافتتاحية شهدت مناقشات موسعة عن الاطار العام للتعاون بين الجامعات المشاركة والصياغة التمهيدية لمذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المقترحة.

وأكد أن مشاركة جامعة طنطا في المنتدى تأتي في إطار توجهها الاستراتيجي نحو تعزيز الانفتاح الدولي وتوسيع شبكة الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المتميزة دوليًا.

وأشار إلى أهمية التعاون الصيني - الأفريقي في بناء نماذج مبتكرة للتعليم الجامعي تستجيب للتحولات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار.

وقال رئيس جامعة طنطا إن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل التعليم العالي، والابتكار، والتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات البرامج الأكاديمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الجامعة تستهدف من خلال مشاركاتها الدولية بناء شراكات مؤسسية مستدامة تسهم في رفع تنافسية الجامعة دوليًا، ودعم جودة العملية التعليمية والبحثية، وإتاحة فرص أوسع لطلابها وباحثيها للتفاعل مع التجارب العالمية المتقدمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ويُعقد المنتدى في 22 سبتمبر 2026 بمدينة تشانغشا الصينية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 1050 عامًا على تأسيس أكاديمية يويلو، و100 عام على تسمية جامعة هونان باسمها الحالي، بما يعكس الإرث الأكاديمي العريق للمؤسسة المستضيفة ودورها في دعم التعاون العلمي والتعليمي الدولي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا الصين مؤتمر الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الصناعة: التصنيع الذكي والتحول التكنولوجي ركيزة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

النقل

أسعار الشحن من آسيا تقفز.. والحاوية 40 قدمًا تتجاوز 5 آلاف دولار إلى دمياط

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: تنسيق كامل مع المصانع للتوسع في الإنتاج وزيادة التصدير

بالصور

حقيقة تصريحات درة.. ماذا قالت مع لميس الحديدي؟ 7 أسئلة بتوجع أي ست

درة
درة
درة

بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل

بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل
بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل
بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد