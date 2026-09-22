دون إصابات.. وزارة البترول تكشف تفاصيل حريق شركة الإسكندرية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه أثناء تشغيل إحدى وحدات الإنتاج بشركة الإسكندرية للبترول، مساء أمس الاثنين الموافق 21/9/2026 حدث تسرب من الجزء العلوي لأحد أبراج التقطير، ما أدى إلى نشوب حريق محدود في موقع التسرب.

وفور حدوث الواقعة، تم إيقاف الوحدة على الفور، والدفع بعدد 3 سيارات إطفاء من داخل الشركة للتعامل مع الحريق، حيث تمت السيطرة عليه بالكامل خلال نحو 15 دقيقة، وقد تم الانتهاء من أعمال التبريد مع تأمين الموقع.

وأكدت الوزارة عدم وقوع أي إصابات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة، وإجراء أعمال الفحص والتأكد من سلامة مكونات الوحدة، تمهيدًا لإعادة تشغيلها وفقًا لاشتراطات السلامة والصحه المهنيه.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة لم تؤثر على أعمال الشركة أو انتظام أنشطتها التشغيلية.