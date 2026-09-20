وزير البترول: 63 كشفا جديدا وتكرير 28 مليون طن خام..ونائب: أتوقع اسكتشافات أخرى الفترة القادمة

عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، اجتماعه بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2025-2026، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي وزارة المالية عبر الفيديوكونفرانس، والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وأعضاء مجلس الإدارة.

استعادة معدلات الإنتاج

وأكد المهندس كريم بدوي أن هيئة البترول تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ أولويات استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، ودعم قطاعات الدولة المختلفة، واستعادة معدلات الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت خلال العام المالي 2025-2026 جاءت في ظل تحديات كبيرة فرضتها تطورات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف التشغيل وتداعيات تراجع الاستثمارات خلال السنوات السابقة.

وفي مجال البحث والاستكشاف، أشار إلى إبرام 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 377 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار، إلى جانب إبرام 9 عقود لتنمية الحقول وتحقيق 63 كشفًا جديدًا، منها 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز.

وبلغت استثمارات البحث والإنتاج خلال العام المالي 2025-2026 نحو 4.5 مليار دولار.

كما استعرض نجاح مناقصة تنفيذ مسح سيزمي بالصحراء الغربية يغطي مساحة 111 ألف كيلومتر مربع خلال العام المالي 2026-2027، باستخدام تكنولوجيات حديثة تسهم في خفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الشركاء على بدء أنشطة البحث والاستكشاف في مناطق بكر.

ومن جهته، قال طلعت السويدي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه من الطبيعي أن تكون هناك اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة.

وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" طالما نبحث؛ فإننا سنكتشف.