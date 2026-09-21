تعد الملايات والمناشف من أكثر الأدوات استخدامًا داخل المنزل، ومع ذلك قد تتجاهل بعض الأسر تغييرها وغسلها لفترات طويلة، ما يسمح بتراكم العرق وخلايا الجلد والزيوت والأوساخ عليها، خاصة مع الاستخدام اليومي.

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

ويختلف عدد مرات غسيل الملايات والمناشف وفقًا لطبيعة الاستخدام، ودرجة التعرق، ووجود أطفال أو حيوانات أليفة في المنزل، لكن الالتزام بجدول منتظم للتنظيف يساعد على الحفاظ على النظافة وتقليل تراكم الميكروبات والروائح غير المرغوبة.

كل كام يوم لازم تتغسل الملايات؟

نصحت خبيرة الإقتصاد المنزلي هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، بتغيير ملايات السرير وأغطية الوسائد مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، خاصة إذا كان الشخص ينام عليها يوميًا. وخلال فصل الصيف أو في حالة التعرق الشديد، قد تحتاج إلى تغييرها بشكل أكثر تكرارًا.

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

وتزداد أهمية غسل الملايات بانتظام إذا كان الشخص يعاني من التعرق أثناء النوم، أو ينام دون ملابس نوم، أو يشارك السرير مع حيوان أليف، إذ يمكن أن تتراكم على الأقمشة كميات أكبر من العرق والزيوت وخلايا الجلد.

أما أغطية الوسائد، فمن الأفضل الاهتمام بغسلها بانتظام لأنها تلامس الوجه والشعر لساعات طويلة، وقد تتجمع عليها الزيوت ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر.

هل يكفي تغيير الملايات كل أسبوع؟

في الظروف العادية، يعد تغيير الملايات أسبوعيًا مناسبًا لمعظم الأشخاص، لكن لا توجد قاعدة واحدة تناسب الجميع. فإذا كانت الملايات متسخة بوضوح أو بها رائحة عرق أو تعرضت للسوائل، فمن الأفضل غسلها فورًا بدل انتظار موعد الغسيل المعتاد.

كما يجب غسل أغطية السرير بعد التعافي من بعض الأمراض المعدية أو عند حدوث اتساخ واضح، مع الاهتمام بتجفيفها جيدًا قبل إعادة استخدامها.

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

كل كام يوم لازم تتغسل المناشف؟

تحتاج مناشف الاستحمام إلى عناية خاصة لأنها تمتص المياه من الجسم وتظل رطبة لفترة، وهو ما يجعل تجفيفها بين مرات الاستخدام أمرًا مهمًا.

وبشكل عام، يمكن غسل منشفة الاستحمام بعد استخدامها عدة مرات، مع ضرورة تعليقها في مكان جيد التهوية حتى تجف تمامًا بين كل استخدام وآخر. وإذا أصبحت رائحتها غير جيدة أو ظلت رطبة لفترة طويلة، فيجب غسلها بدل الاستمرار في استخدامها.

أما مناشف اليدين، فيفضل تغييرها وغسلها بصورة أكثر تكرارًا لأنها تُستخدم من أكثر من شخص في المنزل وقد تتعرض للماء والأوساخ بشكل متكرر.

أخطاء عند غسل الملايات والمناشف

من الأخطاء الشائعة وضع كمية كبيرة من الغسيل داخل الغسالة، لأن تكدس الأقمشة قد يمنع وصول الماء والمنظف إلى جميع أجزائها بالشكل المطلوب.

كما يجب الالتزام بتعليمات الغسيل الموجودة على بطاقة كل قطعة، وعدم استخدام درجات حرارة مرتفعة على الأقمشة التي لا تتحملها.

ومن المهم أيضًا عدم ترك الملايات والمناشف مبللة داخل الغسالة بعد انتهاء دورة الغسيل لفترة طويلة، لأن الرطوبة قد تؤدي إلى ظهور رائحة غير مرغوبة.

طريقة الحفاظ على نظافة الملايات والمناشف

للحفاظ على الملايات والمناشف لأطول فترة ممكنة، يجب التأكد من تجفيفها جيدًا بعد الغسيل، ويفضل نشرها في مكان جيد التهوية، مع تجنب تخزين أي قطعة وهي لا تزال رطبة.

كما يفضل تخصيص مناشف منفصلة للوجه والجسم، وعدم مشاركة المناشف الشخصية قدر الإمكان، خصوصًا في حالة وجود مشكلات جلدية أو عدوى.