أمام المارة.. عاملان يفرغان زيوت طعام مستعملة في ترعة بسوهاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة أثارت حالة من الاستياء، بعدما ظهر عاملان أثناء تفريغ كميات من زيوت الطعام المستخدمة داخل مياه إحدى الترع بمحافظة سوهاج، في وضح النهار.

وأظهر الفيديو العاملين وهما يقومان بإلقاء الزيوت المستخدمة في مياه الترعة، وسط انتقادات واسعة من متداولي المقطع، الذين اعتبروا الواقعة تعديًا على البيئة ومصدرًا من مصادر المياه.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عنها، مع تشديد الرقابة لمنع التخلص من المخلفات والزيوت في المجاري المائية.

وتأتي أهمية التعامل الآمن مع زيوت الطعام المستخدمة في ظل خطورة التخلص منها بشكل عشوائي، لما قد يسببه ذلك من أضرار بيئية وتلوث للمياه.