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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وصول محمد صلاح ومرموش وحمزة عبدالكريم وعمر فايد لمعسكر منتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

اكتمل وصول عدد من لاعبي منتخب مصر إلى معسكر الفراعنة المقام حاليًا في القاهرة، بانضمام محمد صلاح وعمر مرموش ورامي ربيعة وحمزة عبد الكريم وعمر فايد، استعدادًا لخوض المواجهات المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وصول 5 محترفين لمعسكر منتخب مصر 

وينتظم اللاعبون في تدريبات المنتخب تحت قيادة حسام حسن، ضمن الاستعدادات للمواجهة المرتقبة أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها يوم 25 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية.

كان الجهاز الفني قد بدأ معسكر المنتخب في القاهرة، قبل أن تكتمل صفوف الفريق تدريجيًا بانضمام اللاعبين المحترفين عقب انتهاء ارتباطاتهم مع أنديتهم، حيث تضم قائمة المنتخب عددًا من المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية.

ويعول الجهاز الفني على العناصر الخمسة خلال المرحلة المقبلة، في ظل أهمية ضربة البداية أمام أنجولا، قبل أن يواصل المنتخب مشواره في التصفيات بمواجهة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، على أن يعود إلى القاهرة عقب اللقاء.

ويخوض منتخب مصر منافسات التصفيات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، فيما يختتم الفراعنة برنامج معسكر سبتمبر بمواجهة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل.

محمد صلاح عمر مرموش رامي ربيعة حمزة عبد الكريم عمر فايد

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