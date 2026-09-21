طريقة عمل توست بالحليب والزبدة.. أحلى من الجاهز

توست بالحليب والزبدة من المخبوزات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والأسواق.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل توست بالحليب والزبدة، بمذاق لا يقاوم..

مقادير توست بالحليب والزبدة



● ١ كوب حليب

● ١/٢ كوب ماء

● ١/٣ كوب سكر

● ١ بيض

● ٥ كوب دقيق

● ١ ملعقة كبيرة خميرة

● ١ ملعقة صغيرة ملح

● ١٠٠ جرام زبدة

طريقة تحضير توست بالحليب والزبدة



تخلط جميع المقادير في العجان

تترك العجينة لتخمر

يفرد العجينة وتلف رول

توضع في قالب توست

وتترك لتخمر مرة اخرى

وتخبز في الفرن

يقدم التوست ساخنا او باردا