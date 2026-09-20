للانش بوكس المدرسة.. طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة في البيت

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة في البيت، فهي من الأصناف التي يمكنك الأعتماد عليها وتقديمها لأولادك في لانش بوكس المدرسة.

مقادير ميني باتيه بالجبنة



● 3 كوب دقيق

● ¼ كوب سمنة

● 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● رشة ملح

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● 1 ملعقة كبيرة خل

● ماء للعجن

● سمنة للفرد

● جبنة رومي مبشورة للحشو

الوجه:

● ماء

● حبة البركة



طريقة تحضير ميني باتيه بالجبنة



يخلط الدقيق و اللبن البودرة والخمبرة ثم يضاف السكر و الملح و يضاف الماء و الخل و تترك حتى تخمر ثم

تفرد العجينة كلها وتدهن بالسمنة وتوضع الجبنة وتلف رول

تقطع صغير وتدهن بالماء و يضاف حبة البركة وتسوى في فرن ساخن حتي تمام النضج

و يقدم