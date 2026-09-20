السر بالبهارات .. طريقة عمل كبسة الفراخ بطعم غني والرز مفلفل

إذا كنتي تودين تقديم اكله سهلة وصحية نقدم اليكي اليوم طريقة سهلة ومضمونة لعمل كبسة الفراخ بطعم غني والرز مفلفل:

طريقة عمل كبسة الفراخ

المكونات:

دجاجة مقطعة 4 أو 8 قطع

2 كوب أرز بسمتي

بصلة كبيرة مفرومة

2 ثمرة طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

عود قرفة

3 حبات حبهان

3 حبات قرنفل

ورق لورا

1 لومي مجفف إن وجد

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة بهارات كبسة

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود

3.5 إلى 4 أكواب ماء أو مرق حسب نوع الأرز



الطريقة:

1. اغسلي الأرز البسمتي وانقعيه في الماء لمدة 20–30 دقيقة، ثم صفيه جيدًا.



2. في حلة واسعة، سخني الزيت أو السمن، ثم شوحي قطع الفراخ حتى تأخذ لونًا ذهبيًا من الخارج. ارفعيها جانبًا.



3. في نفس الحلة، ضعي البصل وشوحيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم.



4. أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، ثم الكركم وبهارات الكبسة والكمون والفلفل الأسود والملح.



5. ضعي القرفة والحبهان والقرنفل وورق اللورا واللومي، ثم أعيدي الفراخ إلى الحلة.



6. أضيفي الماء أو المرق، وغطي الحلة واتركي الفراخ على نار متوسطة حتى تقترب من النضج.



7. ارفعي قطع الفراخ، ثم أضيفي الأرز المنقوع إلى المرقة. اضبطي الملح واتركيه حتى يغلي.



8. عندما يتشرب الأرز معظم السائل، خففي النار جدًا وغطي الحلة واتركيه حوالي 15 دقيقة حتى ينضج ويتشرب النكهة.



9. في النهاية، يمكن وضع الفراخ تحت الشواية أو في الفرن دقائق قليلة حتى تتحمر.

سر الطعم: تحمير الفراخ أولًا ثم تسوية الأرز في نفس المرقة يجعل الكبسة أغنى في الطعم، ويمكن تقديمها مع سلطة الدقوس أو الزبادي.