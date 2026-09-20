القوات الروسية تضرب رادارين أوكرانيين بطائرات مسيرة من طراز "جيران"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن مشغلي الطائرات المسيرة الروسية استهدفوا محطتي رادار عسكريتين أوكرانيتين في مقاطعتي أوديسا ودنيبروبيتروفسك باستخدام طائرات مسيرة من طراز "جيران".

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوثق تدمير محطتي رادار أوكرانيتين من طراز "دي35" بواسطة طائرتين مسيرتين من طراز "جيران-4 سيكر".

وأوضحت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه تم استهداف إحدى المحطتين بالقرب من بلدة ستاروكازاتشيه، التابعة لمقاطعة أوديسا، بينما استُهدفت المحطة الثانية بالقرب من بلدة أندرييفكا ​​في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 674 طائرة، و284 مروحية، و241996 طائرة مسيرة، و672 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و30971 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1778 راجمة صواريخ، و36505 مدفع ميداني وقاذف هاون، و72371 مركبة عسكرية خاصة.