طالبت بتوخي الحذر.. أمريكا توجه طلبا عاجلا لرعاياها في السعودية

دعت وزارة الخارحية الأمريكية جميع مواطنيها في السعودية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الموصى بها.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها : نظرا للوضع الأمني الراهن في السعودية أصبح لزاما على موظفي الحكومة الأمريكية الحصول على تصريح خاص لجميع رحلاتهم الرسمية أو الشخصية إلى مدينتي الطائف وينبع.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى إستمرار تقديم الخدمات القنصلية العادية والطارئة للمواطنين الأمريكيين .

كما حثت جميع الرعايا الأمريكان إلى ضرورة التواصل مع أقرب سفارة أو قنصلية للحصول على المساعدة.

وختمت الخارجية الأمريكية بيانها قائلة : تحث البعثة الأمريكية جميع المواطنين بشدة على توخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الموصى بها.