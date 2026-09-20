إبراهيم حسن يعلن إصابة حمدي فتحي مع الوكرة وغيابه عن معسكر المنتخب

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، تعرض حمدي فتحي، لإصابة مع ناديه الوكرة القطري ليتأكد غيابه عن معسكر المنتخب، المقام حالياً.

إصابة حمدي فتحي

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لمباريات، أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و 29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وكذلك ودية جنوب أفريقيا المقررة 4 أكتوبر المقبل.

وأضاف حسن، أن فتحي سيكون خارج معسكر المنتخب لصعوبة لحاقه بالمباريات الثلاث، لينضم للثنائي محمود تريزيجيه وياسر إبراهيم الغائبين للإصابة أيضاً.

تصفيات كأس الأمم الأفريقية.. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة مصر و أنجولا

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة منتخب مصر أمام أنجولا المقرر لها يوم 25 سبتمبر باستاد القاهرة في العاشرة مساءً، ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٧.



جاءت أسعار التذاكر التي حددها اتحاد الكرة على النحو التالي:



ـ الدرجة الثالثة 20 جنيهًا

ـ الدرجة الثانية 50 جنيهًا

ـ الدرجة الأولى 150 جنيهًا

ـ والمقصورة 300 جنيه.