تصفيات كأس الأمم الأفريقية.. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة مصر و أنجولا

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة منتخب مصر أمام أنجولا المقرر لها يوم 25 سبتمبر باستاد القاهرة في العاشرة مساءً، ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٧.



جاءت أسعار التذاكر التي حددها اتحاد الكرة على النحو التالي:

ـ الدرجة الثالثة 20 جنيهًا

ـ الدرجة الثانية 50 جنيهًا

ـ الدرجة الأولى 150 جنيهًا

ـ والمقصورة 300 جنيه.

عبد الناصر محمد: حسام حسن أسطورة التهديف في مصر.. وأصبح من أساطير التدريب

أكد عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يستحق الثقة والدعم، مشيدًا بما قدمه مع الفراعنة خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، والوصول إلى دور الـ16 في المونديال.

وقال عبد الناصر محمد، خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن البعض كان ينتقد حسام حسن قبل توليه قيادة المنتخب، رغم النتائج التي حققها لاحقًا، موضحًا: «مستني الناس اللي بتفتي عن كابتن حسام حسن، لازم أتكلم في الحتة دي، أصل الموضوع ده بيبقى مستفز أوي».

وأضاف: «كنت عارف إن حسام حسن هينجح عشان كل الناس كانت ضده، أغلبية الناس كانت بتقول إزاي؟ وينجح يقولك مينفعش، طب وروحنا كأس العالم ووصلنا دور الـ16، عايزين إيه تاني؟».

وتابع: «عمل شغل كويس طبعًا الكابتن حسام، وربنا وفّقه؛ لأنه مخلص في شغله، وإن شاء الله يكمل نجاحه، بس الناس بقى تقف بجد معاه، ننسى بقى أهلي وزمالك شوية، وخلينا في المنتخب».

وأشاد المدير الفني لفريق القناة بقائمة منتخب مصر، قائلًا: «أنا شايف القائمة كويسة جدًا اللي اختارها، وربنا يوفقه فيها، هو بس أنا زعلان منه عشان مخدش محمد شعبان حارس الفريق المتألق حالياً في الدوري المصري».