قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء التجارب البحرية لأول سفينة صينية خاصة للأبحاث البحرية
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي على طفلة أمام منزلها في الإسكندرية
فوكس نيوز: ترامب في مرحلة "اتخاذ قرار" بشأن إيران ويلمح إلى أحداث "كبيرة جدا" قادمة
مأمورية وسط الجبال.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخر بالصف
وزير الري يستعرض بالأرقام حقيقة الوضع المائي في مصر وحوض النيل
إجراء فرنسي عاجل ضد طهران
وزير الطيران المدني: تطبيق منظومة التحول الرقمي في المطارات المصرية ساهم في تسهيل إجراءات السفر والوصول
الاستقرار سيد الموقف .. سعر الذهب في مصر خلال أخر تعاملات اليوم
مساعد وزير الإسكان : طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة.. وبدء استقبال الطلبات اليوم
رئيس مصر للطيران: ننقل 11.4 مليون راكب سنويًا.. ونعمل على إطلاق خدمة طبية عن بُعد
مدير شركة الأهلي عن عقد إمام عاشور الجديد: مش هقدر أجاوب
أمن الغربية يفحص فيديو مشاجرة بالجنازير بشوارع قرية الدواخلية بالمحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصفيات كأس الأمم الأفريقية.. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة مصر و أنجولا

مصر
مصر
عمرو مصطفى

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة منتخب مصر  أمام أنجولا المقرر لها يوم 25 سبتمبر باستاد القاهرة في العاشرة مساءً، ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٧. 
 

جاءت أسعار التذاكر التي حددها اتحاد الكرة على النحو التالي:

 

ـ الدرجة الثالثة 20 جنيهًا

ـ الدرجة الثانية 50 جنيهًا

ـ الدرجة الأولى 150 جنيهًا

ـ والمقصورة 300 جنيه.

عبد الناصر محمد: حسام حسن أسطورة التهديف في مصر.. وأصبح من أساطير التدريب

 

أكد عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يستحق الثقة والدعم، مشيدًا بما قدمه مع الفراعنة خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، والوصول إلى دور الـ16 في المونديال.

وقال عبد الناصر محمد، خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن البعض كان ينتقد حسام حسن قبل توليه قيادة المنتخب، رغم النتائج التي حققها لاحقًا، موضحًا: «مستني الناس اللي بتفتي عن كابتن حسام حسن، لازم أتكلم في الحتة دي، أصل الموضوع ده بيبقى مستفز أوي».

وأضاف: «كنت عارف إن حسام حسن هينجح عشان كل الناس كانت ضده، أغلبية الناس كانت بتقول إزاي؟ وينجح يقولك مينفعش، طب وروحنا كأس العالم ووصلنا دور الـ16، عايزين إيه تاني؟».

وتابع: «عمل شغل كويس طبعًا الكابتن حسام، وربنا وفّقه؛ لأنه مخلص في شغله، وإن شاء الله يكمل نجاحه، بس الناس بقى تقف بجد معاه، ننسى بقى أهلي وزمالك شوية، وخلينا في المنتخب».

وأشاد المدير الفني لفريق القناة بقائمة منتخب مصر، قائلًا: «أنا شايف القائمة كويسة جدًا اللي اختارها، وربنا يوفقه فيها، هو بس أنا زعلان منه عشان مخدش محمد شعبان حارس الفريق المتألق حالياً في الدوري المصري».

استاد القاهرة منتخب مصر أنجولا أسعار التذاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

ترشيحاتنا

مرسيدس C 300 4Matic Electric

الكشف عن مرسيدس C 300 4Matic Electric عالميًا.. بهذا السعر

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

أسعار لاندكروزر FJ موديل 2027 في الإمارات

هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو 2027 تُباع بهذه المواصفات.. تعرّف على سعرها

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد