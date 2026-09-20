مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن: ترامب يرفع سقف التهديدات تجاه إيران للضغط عليها

أكدت هبة القدسي، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن، أن هناك قلقًا كبيرًا في الأوساط الأمريكية بشأن ما سيقدم عليه الرئيس ترامب من تحرك تجاه إيران، مشيرة إلى أن حديثه لشبكة «فوكس نيوز» ووضعه ثلاثة خيارات أمام إيران، وهي ضربة تمحو إيران بأكملها، أو ترك إيران تتعفن تحت الضغط الاقتصادي، أو إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تتجهز لاتخاذ قرار.

وأضافت في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّ ترامب يرفع سقف التهديدات بصورة كبيرة لأنه يريد في النهاية إبرام صفقة، ولا يريد الدخول في حرب موسعة أو حرب قد تتسع وتصبح حربًا شاملة وإقليمية، موضحة أن أسعار النفط ستكون عاملًا شديد الأهمية بالنسبة لإدارته، إلى جانب تأثيرها على توجهات الناخب الأمريكي في نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن المسؤولين في البيت الأبيض يؤكدون أن كل الخيارات على طاولة الرئيس ترامب، وأنه الوحيد الذي يتخذ القرار، ولذلك لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يقدم عليه، مشيرة إلى وجود تركز عسكري كبير، من بينها حاملتا طائرات في منطقة الشرق الأوسط ووضع البنتاجون في حالة استعداد، إلى جانب تحذيرات الخارجية الأمريكية للرعايا في المنطقة، مع احتمالات إغلاق المجالات الجوية وتعطل السفر، لافتة إلى أن الجانب الإيراني يستعد أيضًا لاحتمال توسيع وتكثيف الضربات الأمريكية ضد إيران وعدد من المواقع، ومنها جبل الفأس الذي يُشتبه في أن إيران تعيد بناء بعض الإمكانات النووية به.