واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

أفادت تقارير بأن قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B غادرت قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد بالمملكة المتحدة، بالتزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وانتظار طهران رداً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شروطها لإنهاء الحرب.

تحرك غامض من فيرفورد

ووفقا لموقع “نيوز 18” أظهرت لقطات متداولة قاذفة بعيدة المدى تقلع من القاعدة البريطانية التي تبعد نحو ست إلى ثماني ساعات طيران عن إيران، دون اتضاح طبيعة مهمتها.

وتستضيف قاعدة فيرفورد بشكل دوري عمليات تناوب القاذفات الأمريكية ومهاماً تدريبية، مما يعني أن المغادرة بحد ذاتها لا تثبت ارتباطها بالتوترات مع إيران.

كما أظهرت اللقطات إقلاع الطائرة باستخدام الحارق اللاحق، وهو ما يشير عادة إلى حملها حمولة ثقيلة قد تشمل تسليحاً كاملاً، رغم إمكانية استخدامه أيضاً خلال التدريبات.

كانت القاعدة قد عملت كمركز رئيسي لشن غارات عملية "الغضب الملحمي" على أهداف إيرانية منذ مارس، مع تمركز نحو 12 قاذفة من طراز B-1B فيها.

زفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى، دون صدور تأكيد رسمي من طهران.

ترامب يختصر إقامته وتحذيرات أمريكية

يأتي التحرك الجوي المزعوم وسط تطورات متسارعة، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات أمنية لمواطنيها في ست دول بالشرق الأوسط، فيما قرر ترامب العودة إلى البيت الأبيض مبكراً بعد اختصار إقامته في كامب ديفيد.

في الوقت ذاته، أرسلت طهران إلى واشنطن شروطها لإنهاء الحرب عبر وسطاء في قطر، وتنتظر رداً أمريكياً.

وأثارت هذه التطورات المتزامنة تساؤلات حول ما إذا كانت مترابطة، رغم عدم وجود تأكيد بشأن هدف رحلة القاذفة B-1B.

ثلاثة شروط إيرانية للمفاوضات

وأبلغت إيران رسمياً، يوم السبت، عبر وسطاء قطريين وباكستانيين، بشروطها للتفاوض مع الولايات المتحدة. وأكد محسن رضائي، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لقناة الجزيرة أن المسؤولين الإيرانيين ينتظرون رداً مباشراً من ترامب بعد إحالة المقترح إلى واشنطن.

وبحسب رضائي، تتمثل الشروط الإيرانية في: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول المصادرة، ورفع الحصار البحري.

وقال رضائي وفق التلفزيون الرسمي الإيراني: "نحن ننتظر رد الرئيس الأمريكي"، مشيراً إلى استمرار الاتصال مع الوسيط القطري الذي نقل المطالب.

ورغم طرح شروط التفاوض، اتخذ رضائي نبرة تصعيدية، مؤكداً استعداد طهران لما وصفه بـ"حرب حاسمة"، وزاعماً معرفة بلاده بنقاط ضعف الجيش الأمريكي.

ومع تزامن حالة التأهب القصوى في إيران، وعودة ترامب المبكرة، والتحذيرات الأمنية الأمريكية، وشروط طهران، من المرجح أن يبقى تحرك القاذفة الأمريكية تحت مراقبة دقيقة.