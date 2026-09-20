قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقدرش أغلط في الأهلي.. أسامة حسن يكشف تفاصيل خناقته مع ربيع ياسين
مصطفى خاطر: تربيت في أسرة متوسطة وأحب «الحريف» لـ محمد خان.. حوار
كذبة السرقة تكشف الحقيقة.. ضبط سيدة ادعت سرقة تروسيكل زوجها بالإسكندرية
خلال أداء السنة.. وفاة إمام مسجد عقب انتهاء صلاة العشاء في المنوفية
أخبار التوك شو | الرئيس السيسي: ندعم جهود إنهاء الأزمة الإيرانية ..خطوات التقديم على شقق الإيجار.. روشتة صناعية لتنمية الاقتصاد المصري
نتنياهو يأمر بتعزيز قوات الاحتلال في الضفة بعد هجوم نفيه تسوف.. واعتقال المنفذ
هذه أراض فرنسية.. ماكرون يوجه رسالة لترامب من «أرخبيل» بالأطلسي
7 مصابين.. النيابة تعاين موقع حريق مخزن نشارة خشب بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
القبض على عنصر جنائي يتاجر في المخدرات بالجيزة
واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العتاب ليس طلبا للمنة.. فاطمة الكاشف: طلب عودتي للفن لم يؤخذ بعين الاعتبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B
قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B
خاطر عبادة

أفادت تقارير بأن قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B غادرت قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد بالمملكة المتحدة، بالتزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وانتظار طهران رداً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شروطها لإنهاء الحرب.

تحرك غامض من فيرفورد

ووفقا لموقع “نيوز 18” أظهرت لقطات متداولة قاذفة بعيدة المدى تقلع من القاعدة البريطانية التي تبعد نحو ست إلى ثماني ساعات طيران عن إيران، دون اتضاح طبيعة مهمتها.

وتستضيف قاعدة فيرفورد بشكل دوري عمليات تناوب القاذفات الأمريكية ومهاماً تدريبية، مما يعني أن المغادرة بحد ذاتها لا تثبت ارتباطها بالتوترات مع إيران.

كما أظهرت اللقطات إقلاع الطائرة باستخدام الحارق اللاحق، وهو ما يشير عادة إلى حملها حمولة ثقيلة قد تشمل تسليحاً كاملاً، رغم إمكانية استخدامه أيضاً خلال التدريبات.

كانت القاعدة قد عملت كمركز رئيسي لشن غارات عملية "الغضب الملحمي" على أهداف إيرانية منذ مارس، مع تمركز نحو 12 قاذفة من طراز B-1B فيها.

زفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى، دون صدور تأكيد رسمي من طهران.

ترامب يختصر إقامته وتحذيرات أمريكية

يأتي التحرك الجوي المزعوم وسط تطورات متسارعة، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات أمنية لمواطنيها في ست دول بالشرق الأوسط، فيما قرر ترامب العودة إلى البيت الأبيض مبكراً بعد اختصار إقامته في كامب ديفيد.

في الوقت ذاته، أرسلت طهران إلى واشنطن شروطها لإنهاء الحرب عبر وسطاء في قطر، وتنتظر رداً أمريكياً.

وأثارت هذه التطورات المتزامنة تساؤلات حول ما إذا كانت مترابطة، رغم عدم وجود تأكيد بشأن هدف رحلة القاذفة B-1B.

ثلاثة شروط إيرانية للمفاوضات

وأبلغت إيران رسمياً، يوم السبت، عبر وسطاء قطريين وباكستانيين، بشروطها للتفاوض مع الولايات المتحدة. وأكد محسن رضائي، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لقناة الجزيرة أن المسؤولين الإيرانيين ينتظرون رداً مباشراً من ترامب بعد إحالة المقترح إلى واشنطن.
وبحسب رضائي، تتمثل الشروط الإيرانية في: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول المصادرة، ورفع الحصار البحري.

وقال رضائي وفق التلفزيون الرسمي الإيراني: "نحن ننتظر رد الرئيس الأمريكي"، مشيراً إلى استمرار الاتصال مع الوسيط القطري الذي نقل المطالب.

ورغم طرح شروط التفاوض، اتخذ رضائي نبرة تصعيدية، مؤكداً استعداد طهران لما وصفه بـ"حرب حاسمة"، وزاعماً معرفة بلاده بنقاط ضعف الجيش الأمريكي.
ومع تزامن حالة التأهب القصوى في إيران، وعودة ترامب المبكرة، والتحذيرات الأمنية الأمريكية، وشروط طهران، من المرجح أن يبقى تحرك القاذفة الأمريكية تحت مراقبة دقيقة. 

إيران أمريكا قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B 1B حرب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

وحدات سكنية

حجز 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. الشروط والأوراق المطلوبة

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

ترشيحاتنا

إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة

القومي للإعاقة يتعاون مع النيابة العامة في واقعة التعدي على مصاب بالتوحد

البابا تواضروس والآباء الكهنة

البابا تواضروس يلتقي كهنة ببا والفشن وأسرهم والمكرسات | صور

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

بالصور

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد