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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
رنا عصمت

يحرص كثيرون على تخزين الثوم لفترات طويلة لاستخدامه في الطهي، لكن سوء التخزين قد يؤدي إلى تلفه ونمو العفن عليه.

 وهناك علامات واضحة يمكن من خلالها معرفة أن الثوم لم يعد صالحًا للاستخدام نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى لاين.

علامات تلف الثوم..

الثوم الطازج والمتوسط والفاسد... كيف تفرق بينها؟ 🟢 الثوم الطازج 1- فصوصه صلبة ومتماسكة. 2- قشرته جافة وسليمة. 3- لونه أبيض أو عاجي فاتح. 4- لا توجد بقع أو عفن. 5- رائحته

1- ظهور العفن:

 إذا ظهرت على فصوص الثوم طبقة زغبية بيضاء أو خضراء أو زرقاء، فهذه علامة على نمو الفطريات ويُفضل التخلص منه. 

2-تحول الفص إلى طري أو إسفنجي: 

الثوم الطازج يكون متماسكًا، بينما الطراوة الشديدة أو القوام الإسفنجي قد تشير إلى بداية التعفن. 

3- وجود بقع داكنة أو مناطق متعفنة: 

ظهور مناطق بنية أو سوداء أو رطبة، خاصة إذا امتدت إلى داخل الفص، علامة تستدعي التخلص منه. 

4- تغير الرائحة:

 إذا أصبحت رائحة الثوم غير معتادة أو منفرة بدل رائحته الطبيعية القوية، فمن الأفضل عدم استخدامه.

5-الإنبات:

 ظهور براعم خضراء لا يعني بالضرورة أن الثوم فاسد؛ يمكن تناوله، لكنه قد يصبح أكثر مرارة وأقل جودة في الطعم. 

نصيحة للحفاظ على الثوم..

 

وللحفاظ على الثوم لأطول فترة ممكنة، يُنصح بتخزينه كاملًا في مكان جاف ومظلم وجيد التهوية بعيدًا عن الرطوبة والحرارة

علامات تلف الثوم تخزين الثوم تخزين الثوم لفترات طويلة نصيحة للحفاظ على الثوم

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لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

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