عبد الناصر زيدان: بيراميدز مطالب بفسخ عقد رمضان صبحي

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان أن نادي بيراميدز مطالب بفسخ تعاقده مع رمضان صبحي، بعد تأكد إيقاف اللاعب، مع بحث إمكانية استرداد المستحقات المالية التي حصل عليها منذ صدور قرار الإيقاف.

وقال عبد الناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI": "بيراميدز مطالب بفسخ تعاقد رمضان صبحي بعد تأكد إيقافه من جانب فيفا، مع بحث استرداد مستحقات حصل عليها منذ قرار الإيقاف".

وأضاف: "رمضان صبحي ممنوع من التدريب مع بيراميدز أو أي نادٍ آخر، سواء بشكل جماعي أو فردي، طوال فترة الإيقاف".